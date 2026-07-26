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哈薩克總統與普丁同台 呼籲凍結烏克蘭戰事

中央社／ 俄羅斯鄂木斯克25日綜合外電報導

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）今天表示，若俄羅斯與烏克蘭衝突雙方同意凍結戰事並恢復談判，烏克蘭和平協議或許有望達成。

路透社報導，托卡葉夫與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）共同出席在西伯利亞城市鄂木斯克（Omsk）舉行的俄哈論壇時，讚揚普丁展現「極高的外交靈活度」。

他表示：「如蒙允許表達一點淺見，既然我被詢問，也許現在該是凍結衝突、回到『伊斯坦堡2.0方案（Istanbul formula 2.0）』的時候了。」

莫斯科與基輔當局曾於2022年初俄羅斯全面入侵後不久，在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）展開談判，2025年再次嘗試，但雙方始終未能取得突破進展。

托卡葉夫說：「若能獲得包括俄羅斯在內大國的（安全）保證，我們將能共同邁向期待已久的和平。這一切必須劃下句點。」

哈薩克 烏克蘭 伊斯坦堡

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