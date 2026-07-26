美烏無人機合作 澤倫斯基：工廠產線赴美 本周將與川普見面

烏克蘭總統澤倫斯基在廿四日播出的專訪說，基輔和華府在生產無人機的合作上，將納入一家美國工廠，「以生產運用烏克蘭先進技術的無人機」。他接受美國極右翼部落客盧默專訪時說，「我們將在美國蓋一座巨大的工廠，我們想要在美國擁有幾條無人機生產線」。

一位白宮官員廿四日表示，美國總統川普與澤倫斯基預定廿八日在華府舉行會談。克里姆林宮發言人佩斯科夫同日聲稱，鑒於俄烏和平前景渺茫，「我國將戰鬥到底，直到徹底勝利」，但仍將等待美國提出的新提議。

澤倫斯基廿四日在以錄影方式發布的演說表示，一枚俄國彈道飛彈同日攻擊基輔市郊，釀成十人喪生、近一百人受傷，被鎖定的是一個舉辦國防工業活動的運動中心。

澤倫斯基對盧默指稱，「重要的（無人機）技術，這是我們有的。美國也有很棒的技術，烏美的無人機協議是雙贏」。他自豪於烏克蘭現有的無人機技術，即使無人機遠在三千多公里外，「照樣能操作和運作，而且距離甚至還能更遠」。

華府一位知情人士指出，在本周「川澤會」前夕，兩國一項（相關）協議的細節目前仍有待解決。路透上周則引述一位知情人士報導，烏克蘭此前已同意對美國出口無人機，以參與五角大廈的「無人機優勢」計畫。六家烏企已拿到許可證，每家可各出口約一百架無人機。

有烏媒報導，烏美此前已簽署意向書，為兩國建立聯合生產無人機的夥伴關係奠基。

另外，北約成員國義大利國防部長克羅塞托在廿五日刊登的義國日報「共和報」專訪透露，他已邀十五日被澤倫斯基撤換的烏克蘭前防長費多羅夫擔任顧問。克羅塞托說，費多羅夫被撤換那天，「我就打給他」，問他願不願意來當顧問，並盛讚他是「軍事革新的推手；徹底改寫烏俄戰場遊戲規則的人士之一」。克羅塞托還說，費多羅夫對此的反應是「感動」。