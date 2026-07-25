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復旦、上海交大上「黑名單」？涉及大陸88所機構 美國擴大對華科研審查
五角大樓將中國兩所頂尖高校——復旦大學和上海交通大學列入一份被認為可能對美國國家安全構成威脅的外國機構名單。
《南華早報》指出，這份名單被稱為「第1286條 」名單（Section 1286 list），依據2019年《國防授權法案》設立，旨在識別美國國防部認為可能對美國資助科研項目及國家安全構成風險的外國高校和研究機構。美國方面表示，相關風險可能包括敏感技術和專業知識轉移、與外國軍事或情報機構存在關聯，以及參與由政府支持的人才招募項目等。
這個新版「黑名單」涉及中國大陸88所機構。根據公告，從2026財年開始，美國國防部將禁止向與這些機構開展合作、使用其設備或共同進行基礎研究的項目提供資金支持。名單中，除了復旦大學和上海交通大學之外，山東大學，沈陽航空航天大學等多家中國高校也被納入其中。《美國之音》報道，除了中國之外，俄羅斯和伊朗的多家高等院校及科研機構也出現在該名單中。
《南華早報》報道，過去，這份名單主要針對與中國軍方及國防工業密切相關的院校和研究機構。最新版本則將多所知名民用高校，而最新版本則首次將多所知名民用高校列入名單，顯示美國對中國科研機構的審查範圍正在進一步擴大。
去年年初，美國密西根大學做出了終止與中國上海交通大學合作關系的決定。2024年10月，曾有五名透過兩校合作計劃至密歇根學習的上海交大學生被發現在當地軍事基地外進行可疑活動。
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