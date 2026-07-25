印度教育部長辭職 「蟑螂運動」宣布抗議告終

印度「蟑螂運動」今天宣布結束數週以來的抗議行動，表示在教育部長普拉德漢因試題外洩及教育體制問題辭職後，政府已經接受他們的所有訴求。

法新社報導，數以千計年輕人本週在首都及印度各地聚集，打著社群媒體發起的「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party, CJP）旗號，要求徹底改革教育體制以及普拉德漢（Dharmendra Pradhan）辭職。

CJP並非真正的政黨，一開始只是一個圍繞政治諷刺的網路運動，名稱惡搞總理莫迪（Narendra Modi）所屬「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party, BJP），最初只有數百名青年參與，後來規模迅速擴大，追隨者暴增至數以百萬計。

普拉德漢今天在社群平台X發布聲明說：「過去10天發生的事件令我感到痛心…我已經向總理提出辭呈。」

CJP在普拉德漢辭職後表示，經過新一輪協商，他們的訴求已經悉數獲得回應，因此將取消以新德里市中心賈塔爾曼塔（Jantar Mantar）天文台公園廣場示威現場為核心的抗議活動。

美聯社報導，CJP發言人蘭卡（Ashutosh Ranka）在新德里的新聞簡報會中表示：「我們敦促大家和平撤離抗議現場。」

源自於攸關年輕人前途的入學考試試題外洩的這場運動隨後演變成為關注失業、青年機會，以及針對莫迪統治風格日益獨裁引發的批評等議題，成為自從2024年莫迪連任以來，該印度教民族主義政權面臨的最大挑戰之一。