青年運動稱襲擊沙烏地紅海石油設施 揚言升級攻勢

與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」今天聲稱，他們襲擊了沙烏地阿拉伯在紅海沿岸的石油設施，並揚言若再遭沙烏地攻擊，將升高報復行動。

法新社報導，青年運動（Houthi）軍事發言人薩里（Yahya Saree）透過預錄影片發布聲明說，該組織發射無人機與飛彈，襲擊了石油巨擘沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）在吉贊（Jizan）和揚布（Yanbu）營運的設施。

這份聲明還揚言，「在未來數小時及數天內…我們將擴大行動並升級攻勢」。

美聯社報導，根據薩里，這波飛彈和無人機攻勢是在回應沙烏地先前空襲具戰略意義的葉門紅海沿岸城市荷台達（Al-Hodeidah）以及西部外海的卡馬蘭島（Kamaran），這兩地都在青年運動控制之下。

沙烏地當局尚未對此事置評，不過沙國民防部門指出，今天稍早吉贊與揚布多次響起警報。

彭博（Bloomberg News）報導，沙烏地在葉門領導的聯軍發言人在社群平台X證實，聯軍打擊了青年運動在荷台達的軍事據點，以回應該組織之前襲擊紅海商船。

不過荷台達港並未遇襲，仍維持正常運作。