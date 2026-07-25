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烏克蘭南部俄占濱海觀光村傳遭烏軍打擊 釀8死
烏克蘭東南部札波羅熱州遭俄羅斯占領地區的當局今天表示，當地位於亞速海（Azov Sea）旁的村莊基里利夫卡（Kyrylivka）遭到烏克蘭打擊，造成8人喪生，包含2名兒童。
法新社報導，俄羅斯扶植的札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）表示，基里利夫卡的觀光度假區昨天深夜遭到攻擊，除了上述8死，另有14人受傷，包括3名兒童。
巴里特斯基還說，救援行動仍在持續進行；他並指控烏克蘭「故意」打擊平民。
俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面侵略後不久，基里利夫卡便落入俄方勢力至今。
俄烏戰爭平民死亡人數今年夏天攀升，因為交戰雙方都加強攻勢。
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