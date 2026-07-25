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印度「蟑螂運動」逼辭部長 Z世代抗爭再添勝利篇章

中央社／ 新德里25日綜合外電報導

印度教育部長普拉德漢今天宣布辭職，要求他下台、追究考題外洩責任的群眾陷入歡騰。青年主導的「蟑螂運動」宣布「我們做到了」，為全球Z世代抗爭浪潮再添一個勝利篇章。

路透社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，明顯情緒激動的「蟑螂人民黨」（Cockroach JantaParty, CJP）發起人迪普克（Abhijeet Dipke）在新德里市中心賈塔爾曼塔（Jantar Mantar）天文台公園廣場抗議現場臨時搭建的舞台上高聲喊道：「我們做到了！」現場群眾報以震耳欲聾歡呼聲。

CJP並非真正的政黨，一開始只是一個圍繞政治諷刺的網路運動，名稱惡搞總理莫迪（Narendra Modi）所屬「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party, BJP），最初只有數百名青年參與。

然而，隨著5月全國醫學院入學考試因試題外洩而取消、近200萬名考生受到影響後，這場運動的規模迅速擴大，追隨者暴增至數以百萬計，政治人物也加入年輕人行列，要求政府採取行動，成為莫迪執政以來最大挑戰之一。在野黨紛紛響應抗議訴求，打亂本週開始的國會季風會期。

普拉德漢（Dharmendra Pradhan）在社群平台貼文寫道：「考量到賈塔爾曼塔及全國出現的狀況，為防止反國家勢力乘機利用這一局勢，我已經向總理提出辭呈…我衷心尊重全國青年的心聲、感受和合理期望。」

CJP代表昨天開始與政府展開對話。普拉德漢於青年代表和部會官員展開新一輪談判之前數小時宣布辭職。與此同時，新德里警方還在向年輕抗議群眾發射催淚瓦斯加以驅散。

請辭消息傳出後，抗議現場的年輕人大喊「印度萬歲」。

數以千計支持者自從6月以來參與由青年主導的「蟑螂運動」而持續走上街頭抗議。警方20日驅離前往國會的抗議群眾時動用警棍、發射催淚瓦斯，造成數十名學生受傷，導致抗議情緒再度升溫。

從攸關年輕人前途的入學考試試題外洩引爆的這場抗爭，怒火迅速蔓延到對於就業困難、貪瀆和政府問責機制不明的普遍不滿。

BBC報導，自從2014年上台以來，莫迪領導的政府一向鮮少容許異議，對抗議行動態度強硬。政府曾經在數千名農民連續抗爭將近一年後，撤回3項備受爭議的農業改革法案。那是莫迪任內唯一一次讓步。

但是這一次，政府顯然低估抗議民眾的憤怒和抗爭的持久力。

在對這場抗爭長達數週不予理會之後，本週才因警方對試圖前往國會的抗議民眾進行暴力鎮壓，引發社會強烈憤怒，政府終於被迫予以正視。

然而，即使直到今天稍早，普拉德漢是否真的會辭職，對抗議民眾而言都還是未知數。

印度 莫迪

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