比利時逮中裔加籍女子 涉北約實習期間從事間諜活動

中東和平看來遙遙無期。美國總統川普24日在自創社媒真實社群發文指稱，中國大陸國家主席習近平在5月北京「川習會」時說，「無論在什麼情況下，他都不會給或賣伊朗武器。而且習近平的這番表態也包含中國企業」。

2026-07-25 06:11