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比利時逮中裔加籍女子 涉北約實習期間從事間諜活動
比利時檢方今天表示，一名中國裔加拿大籍女子被捕，她涉嫌在北大西洋公約組織（NATO）軍事總部「歐洲盟軍最高指揮部」（SHAPE）實習期間，替第3國從事間諜活動。
路透社報導，比利時檢方透過聲明指出：「她涉嫌代表第3國從事間諜活動，並涉嫌加入犯罪組織。」檢方補充，關於這名女子的姓名等更多資訊，目前暫不公布。
比利時檢方提到，這名嫌犯在位於比利時蒙斯（Mons）的北約歐洲盟軍最高指揮部擔任實習生。
法新社報導，根據檢方的說法，嫌犯引起歐洲盟軍最高指揮部安全部門的注意，並向比利時情報與安全局（SGRS）通報。檢方未說明這名女子涉嫌從事的間諜活動性質為何。
檢方接手此案後，將調查交給沙勒羅瓦（Charleroi）聯邦司法警察負責，警方於本月23日搜查嫌犯的住處與工作場所，法官則於昨天正式核發她的逮捕令。
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