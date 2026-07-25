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加拿大籍華裔女性在北約實習 涉嫌從事間諜活動被捕

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比利時聯邦檢察官辦公室周六（7月25日）表示，這名加拿大籍華裔女性在位於蒙斯（Mons）的北約歐洲盟軍最高司令部實習，於周二被逮捕。圖為北大西洋公約組織的旗幟。圖／德國之聲提供
比利時聯邦檢察官辦公室周六（7月25日）表示，這名加拿大籍華裔女性在位於蒙斯（Mons）的北約歐洲盟軍最高司令部實習，於周二被逮捕。圖為北大西洋公約組織的旗幟。圖／德國之聲提供

比利時聯邦檢察官辦公室周六（7月25日）表示，這名加拿大籍華裔女性在位於蒙斯（Mons）的北約歐洲盟軍最高司令部實習，於周二被逮捕。

該檢察官辦公室在一份聲明中表示：「她涉嫌代表第三國從事間諜活動，並且涉嫌是一個犯罪組織成員」。

該檢察官辦公室表示：「嫌疑人引起了歐洲盟軍最高司令部安全部門的注意，後者向總情報與安全局報告了情況」。

檢察官辦公室接管此案後，委托沙勒羅瓦（Charleroi）市的聯邦司法警察展開調查，於周二對嫌疑人的住所以及工作地點進行了搜查。

周五，一名預審法官向嫌疑人送達了逮捕令。

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（法新社）

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間諜 北約 華裔

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