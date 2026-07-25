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中國推動重啟美伊談判 巴基斯坦與伊朗探索途徑

中央社／ 伊斯蘭馬巴德24日綜合外電報導

美國與伊朗的談判陷入僵局，3名巴基斯坦消息人士透露，在北京當局推動下，巴基斯坦正在探索一條重啟談判的途徑，希望能終結美伊近5個月的戰爭。

消息人士透露，伊朗內政部長莫梅尼（EskandarMomeni）本週造訪伊斯蘭馬巴德期間進行了探索性討論；這是他過去10天內第2度訪問巴基斯坦。

根據巴基斯坦政府聲明，被認為與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切的莫梅尼，本週會見了巴基斯坦政府領導人及陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）。

不過，3名消息人士均警告，與美國進行任何談判，依然面臨重重障礙。

巴基斯坦作為美伊潛在未來調解人的處境日益複雜。本週稍早，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）對沙烏地阿拉伯發布海上封鎖，而沙烏地是巴基斯坦的密切盟友，兩國去年才簽署共同防禦條約。

路透社報導，巴基斯坦依賴沙烏地的財政支援，伊斯蘭馬巴德當局也強烈譴責青年運動近期對沙國的攻擊。若被認為過於接納伊朗的主張，可能會面臨激怒利雅德當局的風險。

然而，伊斯蘭馬巴德同樣依賴北京，中國一直以來也是巴基斯坦的關鍵財政後盾，且中國在尋求外交解決方案以重新開放中東關鍵貿易路線方面，擁有重大經濟利益。

3名巴基斯坦消息人士表示，巴基斯坦外長達爾（Ishaq Dar）上週訪問中國時，也與中國官員討論了這項新的中東斡旋作為。由於未獲授權公開討論這項議題，消息人士要求匿名。

一名巴基斯坦政府官員指出：「中方很不滿，因為伊朗對其他波斯灣國家的攻擊以及荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）的封鎖，已損及他們的利益。」紅海航運中斷也打擊了北京所依賴的另一條關鍵貿易路線。

中國外交部發布聲明表示：「中方支持巴基斯坦等各方所做的調解努力。」

聲明補充指出，中國將繼續「為最終實現中東地區持久和平發揮建設性作用」。

巴基斯坦 伊朗 伊斯蘭

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