川普：相信中俄沒賣武器給伊朗 否則對這2國沒好處

中東和平看來遙遙無期。美國總統川普24日在自創社媒真實社群發文指稱，中國大陸國家主席習近平在5月北京「川習會」時說，「無論在什麼情況下，他都不會給或賣伊朗武器。而且習近平的這番表態也包含中國企業」。

川普在上述發文寫道，「考慮到我倆的關係，我就相信他，而且我正幫他非常大的忙」。

川普並寫道，「俄羅斯總統普亭同樣對我說，他不會賣武器給伊朗。即使可怕且駭人的戰爭在烏克蘭繼續進行（我倆仍保持關係，就像我和烏克蘭總統澤倫斯基）」。

川普還寫道，普亭「瞭解我不會賣武器給烏克蘭，而是賣給北約（NATO）國家。北約國家付給美國原價，而這些國家如何發放跟我們買的武器，我可就一無所知了」。

川普最後在該發文意有所指地表示，「因此依我看，中俄這2個大國目前並未參與（給或賣伊朗武器）」，儘管人們在談到伊朗相關的事情時，經常指稱中俄有參與，「要是他們有參與，那將對他們非常不利，必定不符合他們的最佳利益」。