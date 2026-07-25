安倍舊臣領軍 日本國家情報局預計下周31日成立

日本內閣會議廿四日決定，卅一日將成立負責情蒐及分析的「國家情報局」，並由警界出身、已故前日相安倍晉三的前秘書原和也，出任首任局長。日本政府發言人、內閣官房長官木原稔廿四日稱讚原和也在情報相關事務上經驗豐富。

該局將統籌蒐集與分析治安及安保相關情資，負責整合和分析現由日本警察廳、公安調查廳、外務省及防衛省等單位「各自為政」處理的各類情報。從「內閣情報調查室」（內調）升格的國家情報局，編制將和內調相當，約七三○人。

日本政府廿四日也決定，任命原和也擔任首任國家情報局長。五十八歲的原和也一九九○年進入警察廳（相當於我國內政部警政署），歷任安倍秘書及警察廳警備局長等職位，也曾外派日本駐俄羅斯及駐美國大使館。

原和也自二○二三年起擔任內閣情報官。兼任自民黨總裁（黨魁）的高市早苗去年十月拜相後，就推動成立國家情報局。該局局長層級將和統籌日本外交與安保相關事務的「國家安全保障局（ＮＳＳ）局長」相同。