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巴基斯坦西北部自殺炸彈攻擊至少15死 包括軍警及政府人員
巴基斯坦軍方今天表示，該國西北部發生自殺炸彈攻擊事件，武裝分子以載有炸藥的車輛衝撞安全檢查站，導致15人喪生，死者包括軍警及政府人員。
法新社報導，巴基斯坦軍方媒體發表聲明指出：「15名英勇的國家子弟為國犧牲，成為殉道者，死者包括12名軍方人員、2名警察及1名前林業部門政府官員。」
據報導，這起最新攻擊發生於巴基斯坦西北部邊境省份開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）。
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