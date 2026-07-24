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巴基斯坦西北部自殺炸彈攻擊至少15死 包括軍警及政府人員

中央社／ 伊斯蘭馬巴德24日綜合外電報導
巴基斯坦軍方今天表示，該國西北部發生自殺炸彈攻擊事件，武裝分子以載有炸藥的車輛衝撞安全檢查站，導致15人喪生，死者包括軍警及政府人員。 新華社
巴基斯坦軍方今天表示，該國西北部發生自殺炸彈攻擊事件，武裝分子以載有炸藥的車輛衝撞安全檢查站，導致15人喪生，死者包括軍警及政府人員。 新華社

巴基斯坦軍方今天表示，該國西北部發生自殺炸彈攻擊事件，武裝分子以載有炸藥的車輛衝撞安全檢查站，導致15人喪生，死者包括軍警及政府人員。

法新社報導，巴基斯坦軍方媒體發表聲明指出：「15名英勇的國家子弟為國犧牲，成為殉道者，死者包括12名軍方人員、2名警察及1名前林業部門政府官員。」

據報導，這起最新攻擊發生於巴基斯坦西北部邊境省份開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）。

巴基斯坦 炸彈

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