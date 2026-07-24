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孟加拉總統辭職！流亡前總理哈希納 失去政府中最後盟友

中央社／ 達卡24日綜合外電報導
根據法新社閱覽的辭職信內容，孟加拉總統沙哈布丁今天以健康狀況不佳為由，辭去這個大體上屬於象徵性質的職務。 美聯社
根據法新社閱覽的辭職信內容，孟加拉總統沙哈布丁今天以健康狀況不佳為由，辭去這個大體上屬於象徵性質的職務。 美聯社

根據法新社閱覽的辭職信內容，孟加拉總統沙哈布丁今天以健康狀況不佳為由，辭去這個大體上屬於象徵性質的職務。

沙哈布丁（Mohammed Shahabuddin）也在與法新社通話中證實請辭消息。

他的發言人昨天告訴路透社這項消息。身為孟加拉元首和三軍統帥的他辭職後，使得目前流亡印度的哈希納（Sheikh Hasina）於預計12月返國之前失去在政府高層的最後盟友。

法新社報導，沙哈布丁被問到外界盛傳他計劃在任期於2028年屆滿之前辭職時回答：「是的，我已經辭職了。」他並未透露進一步細節。

根據法新社閱覽致國會議長的辭職信內容，沙哈布丁提及自己健康每況愈下。

信中寫道：「由於身體和精神能力持續惡化…我已經無法妥善履行如總統等重要憲法職位的職責。」

在哈希納領導的人民聯盟黨（Awami League）支持下，現年76歲的沙哈布丁於2023年經國會選舉出任總統。

2024年的學生運動推翻威權統治的哈希納後，社會上也出現要求總統下台的聲浪。

沙哈布丁曾被指今年5月在英國倫敦接受治療期間，透過電話與哈希納聯絡。他對此予以否認。

印度 孟加拉

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