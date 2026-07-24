聽新聞
0:00 / 0:00
無人機、飛彈狂轟！俄烏遠程攻擊至少17死 救援工作進行中
俄羅斯與烏克蘭今天對彼此發動遠程攻擊，至少導致17人喪生，攻擊範圍包括烏克蘭首都基輔市郊、俄國首都莫斯科以東數百英里處等地區。
法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯飛彈攻擊基輔市郊，造成6人死亡，據報導有數十人受傷，救援工作正進行中。
此外，澤倫斯基也指出，俄羅斯空襲烏克蘭前線城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk），奪走5條人命。
在此期間，烏克蘭今天也對俄國發動一連串遠程無人機和飛彈攻擊。
俄羅斯當局表示，俄國城市吉洛夫（Kirov）一座工廠遇襲，導致6人喪命。該城距離戰事前線超過1000公里。
烏克蘭還襲擊俄羅斯電商巨擘「野莓」（Wildberries）位於聖彼得堡近郊的多座倉庫，該公司素有「俄版亞馬遜」之稱，本週已第3度遭到烏方攻擊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。