無人機、飛彈狂轟！俄烏遠程攻擊至少17死 救援工作進行中

俄羅斯與烏克蘭今天對彼此發動遠程攻擊，至少導致17人喪生，攻擊範圍包括烏克蘭首都基輔市郊、俄國首都莫斯科以東數百英里處等地區。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯飛彈攻擊基輔市郊，造成6人死亡，據報導有數十人受傷，救援工作正進行中。

此外，澤倫斯基也指出，俄羅斯空襲烏克蘭前線城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk），奪走5條人命。

在此期間，烏克蘭今天也對俄國發動一連串遠程無人機和飛彈攻擊。

俄羅斯當局表示，俄國城市吉洛夫（Kirov）一座工廠遇襲，導致6人喪命。該城距離戰事前線超過1000公里。

烏克蘭還襲擊俄羅斯電商巨擘「野莓」（Wildberries）位於聖彼得堡近郊的多座倉庫，該公司素有「俄版亞馬遜」之稱，本週已第3度遭到烏方攻擊。