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澤倫斯基會雷神代表 擬合作生產愛國者防空系統

中央社／ 基輔24日專電
烏克蘭總統澤倫斯基會晤美國軍工企業雷神公司代表團，討論將與雷神合作生產愛國者防空系統，以提升防空能力，因應俄羅斯持續升高的空襲威脅。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基會晤美國軍工企業雷神公司代表團，討論將與雷神合作生產愛國者防空系統，以提升防空能力，因應俄羅斯持續升高的空襲威脅。 美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基會晤美國軍工企業雷神公司代表團，討論將與雷神合作生產愛國者防空系統，以提升防空能力，因應俄羅斯持續升高的空襲威脅。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日在社群媒體表示，他與雷神公司（Raytheon）副總裁德安東納（Joseph DeAntona）所率領的代表團會晤，並感謝雷神公司願意進一步深化合作。

澤倫斯基表示，烏克蘭將與雷神公司共同生產「最重要的防空系統─愛國者（Patriot interceptor）」，雙方未來將持續透過政府與企業層面保持密切聯繫，推動相關合作。

此次會面距離美國總統川普（Donald Trump）在7月初宣布支持准許烏克蘭生產愛國者防空系統。澤倫斯基日前表示，相關計畫可望今年底啟動，逐步取得生產愛國者飛彈所需技術能力。

此外，烏方也規劃生產由法國與義大利共同研發的SAMP/T防空系統使用的Aster 30地對空飛彈。

俄羅斯近期持續加強空襲基輔及其他城市，烏克蘭防空系統面臨沉重壓力，攔截彈藥也屢次吃緊。澤倫斯基多次表示，烏方目前仍缺乏足夠攔截能力，難以有效應對俄軍大規模空襲。

分析人士認為，即使烏克蘭未來可望在國內生產愛國者系統，建立完整生產線及量產能力仍需數年時間。

在外交方面，「基輔獨立報」今天報導，烏克蘭與美國官員正協調新一輪和談方案，內容將依目前戰線及戰場情勢調整。一名美國官員表示，白宮認為俄羅斯可能接受部分空域停火安排。

另一方面，烏克蘭持續提升國產遠程飛彈與無人機能力。澤倫斯基日前表示，烏軍已具備打擊1350公里外目標的能力。

烏軍無人機7月深入俄羅斯境內，攻擊位於西伯利亞的煉油設施，並襲擊俄羅斯大型電子商務平台「野莓」 （Wildberries）的物流倉庫，顯示烏方持續擴大對俄境內軍事及後勤設施的打擊能力。

澤倫斯基 雷神 烏克蘭 俄羅斯 川普 美國

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