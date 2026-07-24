北京再缺席世足…陸足球長期低迷 德智庫：反映列寧式舉國體制侷限

2026年世界盃足球賽中國男足再次缺席，歐洲最大中國研究智庫分析指出，中國足球長年低迷，不只是體育發展問題，更反映列寧式體制透過中央規劃與集中資源推動發展的能力存在極限。

歐洲最大中國研究智庫柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）近日刊登文章，從中國再次缺席2026年世界盃切入，探討中國足球長期低迷背後所反映的政治治理模式侷限。

文章指出，2002年在日韓舉辦的世界盃，是中國唯一一次取得小組賽參賽資格，當時中國舉國歡騰，北京更出現1989年天安門事件後唯一一次獲官方默許的大規模自發性街頭慶祝活動；然而中國隊最終小組賽3戰全敗、零進球、零積分遭淘汰，狂喜迅速化為失望。

中國國家主席習近平長期將足球列為國家發展重點，希望把中國建設成「世界足球強國」，不僅建立遍布全國的足球學校與青訓體系，也大力發展中國足球超級聯賽。

中超聯賽吸引財力雄厚的企業投入鉅額資金，引進多名國際知名球星。到了2010年代中期，中超俱樂部支付的國際球員轉會費，一度可比擬歐洲頂級聯賽。

然而，文章作者、柏林墨卡托中國研究中心資深研究員史科貝爾（Andrew Scobell）認為，重金延攬外籍球星雖提升聯賽話題性，卻未真正提高本土足球實力；另一方面，假球、非法賭博與貪腐問題也侵蝕聯賽發展，使改革成效大打折扣。

史科貝爾引用美國政治學者威爾森（James Q.Wilson）的研究指出，組織若集中力量並投入大量資源，能在短時間內把單一任務做到極致。套用到列寧式政治體制，這種模式有助於在部分高度專門化的競技項目取得成功，例如部分奧運個人項目，可透過龐大的組織動員培養世界冠軍。

史科貝爾認為，足球與奧運個人競技不同，不是把單一能力做到最好即可，而是需要人才培育、戰術體系、聯賽文化及團隊合作等多個環節同步成熟，因此難以透過中央規劃與資源集中快速複製成功。

文章指出，迄今結果顯示，即使在列寧式體制下，中央規劃與近乎無限的資源投入仍存在能力極限。文中並引用「殺手鐧」一詞，指出在中國體育語境中，它常用來形容能憑一己之力扭轉戰局的關鍵球員，而中國目前尚未出現這樣的人物。

史科貝爾最後提到，習近平早在2009年訪問德國時便坦言，中國足球水準仍然偏低，但中國擁有龐大的球迷與市場，也有躋身世界足球強國的決心。

當前中國官方將2050年訂為實現世界足球強國的目標，史科貝爾認為，在實現這個目標以前，中國在世界盃最醒目的存在，仍是企業廣告與商業贊助，而非國家隊表現。