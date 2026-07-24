兵力折損驚人！俄每周陣亡5至6千人 魯比歐：美國盼終結「無意義戰爭」

美國國務卿魯比歐表示，俄羅斯領導人普亭（Vladimir Putin）在對烏克蘭的戰爭中正以「驚人的數量」在折損兵力，單週陣亡數多達5000至6000人。

英國「獨立報」（Independent）報導，魯比歐（Marco Rubio）指出，這場衝突是歷史上少數作戰陣亡人數超過受傷人數的戰爭之一。

他表示：「俄羅斯如今遭到深入本土的襲擊，這是我們以前沒見過的。」

重申總統川普的核心目標時，魯比歐強調美國希望「停止有人死亡，停止有人遭到屠殺」。

魯比歐昨天在菲律賓馬尼拉表示：「到年底時，寒冬依舊會侵襲烏克蘭，他們顯然得持續防衛領空，每天都有民眾得受苦。」

他強調，美國準備好發揮建設性作用，終結這場「毫無意義的戰爭」。

與此同時，在基輔，遭到免職的國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）拒絕接受總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在大規模抗議之後提出的替代職位，表示希望重返原職。