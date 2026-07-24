聽新聞
0:00 / 0:00
兵力折損驚人！俄每周陣亡5至6千人 魯比歐：美國盼終結「無意義戰爭」
美國國務卿魯比歐表示，俄羅斯領導人普亭（Vladimir Putin）在對烏克蘭的戰爭中正以「驚人的數量」在折損兵力，單週陣亡數多達5000至6000人。
英國「獨立報」（Independent）報導，魯比歐（Marco Rubio）指出，這場衝突是歷史上少數作戰陣亡人數超過受傷人數的戰爭之一。
他表示：「俄羅斯如今遭到深入本土的襲擊，這是我們以前沒見過的。」
重申總統川普的核心目標時，魯比歐強調美國希望「停止有人死亡，停止有人遭到屠殺」。
魯比歐昨天在菲律賓馬尼拉表示：「到年底時，寒冬依舊會侵襲烏克蘭，他們顯然得持續防衛領空，每天都有民眾得受苦。」
他強調，美國準備好發揮建設性作用，終結這場「毫無意義的戰爭」。
與此同時，在基輔，遭到免職的國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）拒絕接受總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在大規模抗議之後提出的替代職位，表示希望重返原職。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。