快訊

外資倒貨盯上這檔個股 短短6日天天賣超總計逾22萬張

日職／林安可炸本季第6轟、7月第4轟！ 對軟銀敲追平2分砲

押了！陽明交大教授疑因分產糾紛砍殺連襟 新竹地院裁定羈押

瑞典等4國加入東協友好合作條約 締約方增至62國

中央社／ 馬尼拉24日專電
簽署儀式今天在馬尼拉舉行，也就是第59屆東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會議及相關會議落幕的次日，由瑞典、波蘭、羅馬尼亞及立陶宛等國代表分別簽字，成為TAC最新締約方。 路透社
簽署儀式今天在馬尼拉舉行，也就是第59屆東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會議及相關會議落幕的次日，由瑞典、波蘭、羅馬尼亞及立陶宛等國代表分別簽字，成為TAC最新締約方。 路透社

瑞典波蘭羅馬尼亞立陶宛今天正式加入「東南亞友好合作條約」（TAC），締約方增至62國。菲律賓外交部長拉薩洛表示，4國的加入反映條約所宣揚的和平、對話、相互尊重及合作原則，具有普世價值。

簽署儀式今天在馬尼拉舉行，也就是第59屆東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會議及相關會議落幕的次日，由瑞典、波蘭、羅馬尼亞及立陶宛等國代表分別簽字，成為TAC最新締約方。

TAC被視為東協的行為準則，於1976年被採納，以尊重主權、互不干涉內政、和平解決爭端及促進合作為核心原則，也是東協與域外夥伴建立互信的重要政治文件。

菲律賓今年擔任東協輪值主席國，拉薩洛主持簽署儀式後表示，新締約國的加入，展現各方認同TAC所宣揚的基本原則，也顯示東協數十年來所堅持的價值已獲得更廣泛的國際支持。

拉薩洛說，4國加入不僅具有象徵意義，更代表東協與這些歐洲國家將建立更深層、更具實質性的夥伴關係。

瑞典國防部長約松（Pål Jonson）表示，加入TAC反映瑞典支持條約原則及東協對區域穩定的貢獻，未來將持續深化與東協在貿易、安全、綠色與數位轉型，以及科技等領域合作。

波蘭國有資產部部長巴爾丘恩（Wojciech Balczun）表示，波蘭期待在東協-歐盟夥伴架構下，擴大與東協在貿易、投資、數位化、能源轉型、網路安全及糧食安全等領域合作，波蘭企業也準備在國防、礦業及先進礦物加工等產業貢獻所長。

羅馬尼亞教育暨研究部長狄米安（Mihai Dimian）強調，教育是建立長期夥伴關係的重要外交工具，羅馬尼亞將透過高等教育、科研創新、數位技能及網路安全等領域深化與東協合作。

立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）則表示，立陶宛依據其印太戰略，視東協為重要合作夥伴，未來將擴大能源安全、數位化、網路安全、互聯互通、永續發展及人員交流等合作。

今年適逢TAC誕生50週年，今天的加入儀式也是紀念活動之一。

東協 瑞典 菲律賓 立陶宛 波蘭 羅馬尼亞

延伸閱讀

東協外長會各方展現政治意願 年底敲定南海行為準則

大陸與東協外長聲明 加強區域電網互聯互通與能源合作

中日緊張…王毅缺席「東協+3」外長會 副外長華春瑩代上陣

央視揭大陸官員在馬尼拉駁斥日本：決不允許把台灣從中國分裂出去

相關新聞

瑞典等4國加入東協友好合作條約 締約方增至62國

瑞典、波蘭、羅馬尼亞及立陶宛今天正式加入「東南亞友好合作條約」（TAC），締約方增至62國。菲律賓外交部長拉薩洛表示，4...

烏無人機6天3度攻擊「俄版亞馬遜」倉庫 聖彼得堡濃煙瀰漫城市上空

烏克蘭無人機今天襲擊俄羅斯電商巨擘「野莓」（Wildberries）位於歷史名城聖彼得堡近郊的多座倉庫，引發大火及濃煙瀰...

疑遭政治施壓…孟加拉總統擬24日請辭 疑與逃亡前總理將返國有關

因血腥鎮壓學生抗爭遭判絞刑、現正逃亡印度的孟加拉前總理哈希納日前表示預計12月返國自首後，哈希納盟友、總統沙哈布丁預計今...

印度「蟑螂運動」領袖將與政府對話 全國抗議不收手

印度青年主導的「蟑螂運動」今天將派代表與政府展開對話，尋求解決全國考試命題外洩事件引發的僵局。不過這個運動的發言人表示，...

泰副總理：一中政策非新立場 不影響與台各界關係

外交部日前對泰中聯合聲明表達失望，泰國副總理兼外長希哈薩回應表示，泰國奉行一中政策並非新立場，而是長期以來的一貫原則，並...

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜獲殊榮

2026年國際數學家大會(ICM)23日在費城開幕，會中公布有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎(Fields Medal)四位得主，中國籍數學家王虹、鄧煜雙雙獲獎，成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。