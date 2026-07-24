瑞典等4國加入東協友好合作條約 締約方增至62國

瑞典、波蘭、羅馬尼亞及立陶宛今天正式加入「東南亞友好合作條約」（TAC），締約方增至62國。菲律賓外交部長拉薩洛表示，4國的加入反映條約所宣揚的和平、對話、相互尊重及合作原則，具有普世價值。

簽署儀式今天在馬尼拉舉行，也就是第59屆東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會議及相關會議落幕的次日，由瑞典、波蘭、羅馬尼亞及立陶宛等國代表分別簽字，成為TAC最新締約方。

TAC被視為東協的行為準則，於1976年被採納，以尊重主權、互不干涉內政、和平解決爭端及促進合作為核心原則，也是東協與域外夥伴建立互信的重要政治文件。

菲律賓今年擔任東協輪值主席國，拉薩洛主持簽署儀式後表示，新締約國的加入，展現各方認同TAC所宣揚的基本原則，也顯示東協數十年來所堅持的價值已獲得更廣泛的國際支持。

拉薩洛說，4國加入不僅具有象徵意義，更代表東協與這些歐洲國家將建立更深層、更具實質性的夥伴關係。

瑞典國防部長約松（Pål Jonson）表示，加入TAC反映瑞典支持條約原則及東協對區域穩定的貢獻，未來將持續深化與東協在貿易、安全、綠色與數位轉型，以及科技等領域合作。

波蘭國有資產部部長巴爾丘恩（Wojciech Balczun）表示，波蘭期待在東協-歐盟夥伴架構下，擴大與東協在貿易、投資、數位化、能源轉型、網路安全及糧食安全等領域合作，波蘭企業也準備在國防、礦業及先進礦物加工等產業貢獻所長。

羅馬尼亞教育暨研究部長狄米安（Mihai Dimian）強調，教育是建立長期夥伴關係的重要外交工具，羅馬尼亞將透過高等教育、科研創新、數位技能及網路安全等領域深化與東協合作。

立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）則表示，立陶宛依據其印太戰略，視東協為重要合作夥伴，未來將擴大能源安全、數位化、網路安全、互聯互通、永續發展及人員交流等合作。

今年適逢TAC誕生50週年，今天的加入儀式也是紀念活動之一。