烏無人機6天3度攻擊「俄版亞馬遜」倉庫 聖彼得堡濃煙瀰漫城市上空

烏克蘭無人機今天襲擊俄羅斯電商巨擘「野莓」（Wildberries）位於歷史名城聖彼得堡近郊的多座倉庫，引發大火及濃煙瀰漫城市上空。

法新社報導，「野莓」是俄羅斯最大網路零售商，素有「俄版亞馬遜」之稱。烏克蘭指控，該公司存放無人機零件並協助俄軍。這是烏方無人機6天內第3度攻擊該公司設施。

「野莓」表示，其位於聖彼得堡（Saint Petersburg ）的兩處物流據點，以及其位處克里米亞（Crimea）辛費羅波（Simferopol）的一處據點遭受攻擊。

聖彼得堡是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的故鄉，距離烏克蘭邊境超過800公里。一名法新社記者在早晨目擊到，聖彼得堡高樓住宅區上空灰色濃煙籠罩。

近幾週，烏克蘭加強對俄國能源、軍事及物流據點的遠程無人機攻擊，鎖定聖彼得堡為目標，並稱這些攻擊是正當報復，以回應俄方每晚以無人機和飛彈襲擊烏克蘭城市。