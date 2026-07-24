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疑遭政治施壓…孟加拉總統擬24日請辭 疑與逃亡前總理將返國有關

中央社／ 新德里/達卡24日綜合外電報導
身為孟加拉元首和三軍統帥的沙哈布丁（圖）一旦辭職，將使哈希納預計12月返國前失去政府高層最後一名盟友。 路透社
身為孟加拉元首和三軍統帥的沙哈布丁（圖）一旦辭職，將使哈希納預計12月返國前失去政府高層最後一名盟友。 路透社

因血腥鎮壓學生抗爭遭判絞刑、現正逃亡印度孟加拉前總理哈希納日前表示預計12月返國自首後，哈希納盟友、總統沙哈布丁預計今天請辭，疑似因哈希納計劃返國遭施壓。

沙哈布丁（Mohammed Shahabuddin）發言人昨天告訴路透社這項消息。身為孟加拉元首和三軍統帥的沙哈布丁一旦辭職，將使哈希納預計12月返國前失去政府高層最後一名盟友。

哈希納（Sheikh Hasina）所屬政黨人民聯盟黨（Awami League）已遭當局禁止。自2024年孟加拉學生發動抗爭推翻時任總理哈希納政權後，該黨許多領袖和支持者接連入獄或持續躲藏。

總統發言人並未說明沙哈布丁請辭原因，不過3名知情人士透露，哈希納日前接受路透社訪問透露返國計畫後，孟加拉政府施壓沙哈布丁請辭，因他長期以來與哈希納過從甚密。

報導指出，哈希納返國預料考驗孟加拉政府穩定局勢的努力。以穆斯林族群為主的孟加拉人口多達1億7300萬人，經濟方面仰賴成衣出口，過去2年國內局勢動盪不安。

在今年2月選舉大獲全勝的現任總理拉曼（Tarique Rahman）發言人暫未回應媒體置評請求。

沙哈布丁新聞秘書阿蘭（Sarwar Alam）證實路透社稍早報導，表示「根據憲法，總統簽署辭職信遞交國會議長後，辭職立即生效」。「待議長24日從泰國返國後，總統將向他遞出辭呈。」

阿蘭還說，總統一旦遞交辭職信，孟加拉憲法將使國會議長自動成為代理總統，直到新總統產生為止。

國會議長阿瑪德（Hafiz Uddin Ahmad）辦公室電郵和電話在非上班時間未做出回應。

孟加拉「國際戰犯法庭」（International CrimesTribunal）去年11月17日以哈希納下令血腥鎮壓學生帶領的抗爭活動，觸犯違反人道罪為由，判她絞刑。哈希納無視法院要求她返國的命令，繼續滯留印度；孟加拉法院同月底以貪腐罪名判處哈希納21年徒刑。

據聯合國（UN）資料，哈希納為鞏固政權，在2024年7月至8月血腥鎮壓學生抗爭，造成多達1400人喪生。

因血腥鎮壓學生抗爭遭判絞刑、現正逃亡印度的孟加拉前總理哈希納日前表示預計12月返國自首。 路透社
因血腥鎮壓學生抗爭遭判絞刑、現正逃亡印度的孟加拉前總理哈希納日前表示預計12月返國自首。 路透社

孟加拉 穆斯林 印度

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