快訊

缺席725凱道遊行？ 柯文哲曝沒提前收到通知：活動辦得很倉促

南韓「世紀離婚案」判了！SK會長崔泰源須付前妻超過200億

中國海盜「黃金時代」！國際海盜史研究趨勢一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

印度「蟑螂運動」領袖將與政府對話 全國抗議不收手

中央社／ 新德里24日綜合外電報導
印度青年主導的「蟑螂運動」今天將派代表與政府展開對話，尋求解決全國考試命題外洩事件引發的僵局。 歐新社
印度青年主導的「蟑螂運動」今天將派代表與政府展開對話，尋求解決全國考試命題外洩事件引發的僵局。 歐新社

印度青年主導的「蟑螂運動」今天將派代表與政府展開對話，尋求解決全國考試命題外洩事件引發的僵局。不過這個運動的發言人表示，抗議活動仍會在全國各地持續進行。

路透社報導，在倡議人士王曲克（Sonam Wangchuk）結束26天絕食行動之後數小時宣布的這項決定讓外界對於雙方有望突破僵局燃起希望。這場危機已經導致數以萬計憤怒青年齊聚首都新德里，要求教育部長為考題外洩醜聞辭職下台。

這波抗議行動成為總理莫迪（Narendra Modi）2014年上台以來面臨來自青年的最大挑戰。在野黨紛紛響應抗議訴求，打亂本週開始的國會季風會期。

「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party, CJP）發言人達斯（Saurav Das）告訴記者，政府首長及CJP領袖的會談將在中立地點舉行。

CJP並非真正的政黨，一開始只是一個圍繞政治諷刺的網路運動，名稱惡搞莫迪所屬「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party, BJP）。

達斯表示：「我們希望政府能保持開放心態前來，願意傾聽已經走上街頭那麼久的國民的心聲。我們將會向他們詳細解釋我們的訴求，也期望政府能聽取我們的意見。」

達斯強調，全國性抗議活動仍將繼續。他說：「我們不會退縮。因為真正覺醒從基層開始，而這正是我們所需要的。」

在新德里市中心賈塔爾曼塔（Jantar Mantar）天文台

公園廣場抗議現場，許多年輕人表示，會繼續堅持要求教育部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）下台，為全國考試的混亂局面承擔責任。

CJP最初只是網路諷刺運動，僅有數百名青年參與。然而，隨著5月全國醫學院入學考試因試題外洩而取消、近200萬名考生受到影響後，這場運動的規模迅速擴大，追隨者暴增至數以百萬計。

成千上萬運動支持者20日違反禁令遊行至國會，警方以催淚瓦斯和警棍強力驅離，雙方爆發衝突。22日晚間又有逾萬名示威者聚集新德里巿中心而再傳暴力事件。

分析人士指出，這場運動人氣飆升，反映印度年輕人對於就業短缺和頻繁發生考題外洩等問題的普遍不滿。他們警告，政府必須有效因應這場危機。

印度 莫迪 新德里

延伸閱讀

印度社運人士結束絕食 青年續要求教育部長下台

藍青年凱道絕食被酸168斷食 羅智強嗆：林義雄教會絕食有人質疑造假？

打破性別與疆界 第二屆APC女性運動研討會台北盛大登場

台灣駐澳官員出席澳洲工黨大會 中國外交官不滿離場

相關新聞

南韓「世紀離婚案」判了！SK會長崔泰源須付前妻超過200億元

全球記憶體晶片大廠SK海力士的億萬富豪掌門人、SK集團會長崔泰源，與南韓前總統盧泰愚之女盧素英的「世紀離婚案」24日出現重大進展，發回更審判決出爐，崔泰源須向盧素英支付9440億韓元（約215億元台幣）。

印度「蟑螂運動」領袖將與政府對話 全國抗議不收手

印度青年主導的「蟑螂運動」今天將派代表與政府展開對話，尋求解決全國考試命題外洩事件引發的僵局。不過這個運動的發言人表示，...

泰副總理：一中政策非新立場 不影響與台各界關係

外交部日前對泰中聯合聲明表達失望，泰國副總理兼外長希哈薩回應表示，泰國奉行一中政策並非新立場，而是長期以來的一貫原則，並...

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜獲殊榮

2026年國際數學家大會(ICM)23日在費城開幕，會中公布有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎(Fields Medal)四位得主，中國籍數學家王虹、鄧煜雙雙獲獎，成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。

吃炸雞催生靈感…芝大教授鄧煜破百年數學難題 奪菲爾茲獎

芝加哥大學(University of Chicago)數學系教授鄧煜(Yu Deng)榮獲有「數學界諾貝爾獎」之稱的2026年菲爾茲獎(Fields Medal)。面對這項數學界最高榮譽，鄧煜表示：「這對我而言是極大的榮耀，也是對我與所有合作夥伴研究成果，以及我所代表研究領域的重要肯定。」

美沙核能協議 川普加開2條件：不同意就取消

川普總統22日宣布與沙烏地阿拉伯新簽署的民用核能計畫協議，卻未採納「核不擴散」(Nuclear Non-Proliferation)的「黃金標準」(Gold Standard)，引發核擴散疑慮。隔日，川普又透露協議中有一項附加條件，也就是要求沙國透過「亞伯拉罕協議」(Abraham Accords)實現與以色列關係正常化，並澄清該協議不允許濃縮鈾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。