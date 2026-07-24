印度「蟑螂運動」領袖將與政府對話 全國抗議不收手

印度青年主導的「蟑螂運動」今天將派代表與政府展開對話，尋求解決全國考試命題外洩事件引發的僵局。不過這個運動的發言人表示，抗議活動仍會在全國各地持續進行。

路透社報導，在倡議人士王曲克（Sonam Wangchuk）結束26天絕食行動之後數小時宣布的這項決定讓外界對於雙方有望突破僵局燃起希望。這場危機已經導致數以萬計憤怒青年齊聚首都新德里，要求教育部長為考題外洩醜聞辭職下台。

這波抗議行動成為總理莫迪（Narendra Modi）2014年上台以來面臨來自青年的最大挑戰。在野黨紛紛響應抗議訴求，打亂本週開始的國會季風會期。

「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party, CJP）發言人達斯（Saurav Das）告訴記者，政府首長及CJP領袖的會談將在中立地點舉行。

CJP並非真正的政黨，一開始只是一個圍繞政治諷刺的網路運動，名稱惡搞莫迪所屬「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party, BJP）。

達斯表示：「我們希望政府能保持開放心態前來，願意傾聽已經走上街頭那麼久的國民的心聲。我們將會向他們詳細解釋我們的訴求，也期望政府能聽取我們的意見。」

達斯強調，全國性抗議活動仍將繼續。他說：「我們不會退縮。因為真正覺醒從基層開始，而這正是我們所需要的。」

在新德里市中心賈塔爾曼塔（Jantar Mantar）天文台

公園廣場抗議現場，許多年輕人表示，會繼續堅持要求教育部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）下台，為全國考試的混亂局面承擔責任。

CJP最初只是網路諷刺運動，僅有數百名青年參與。然而，隨著5月全國醫學院入學考試因試題外洩而取消、近200萬名考生受到影響後，這場運動的規模迅速擴大，追隨者暴增至數以百萬計。

成千上萬運動支持者20日違反禁令遊行至國會，警方以催淚瓦斯和警棍強力驅離，雙方爆發衝突。22日晚間又有逾萬名示威者聚集新德里巿中心而再傳暴力事件。

分析人士指出，這場運動人氣飆升，反映印度年輕人對於就業短缺和頻繁發生考題外洩等問題的普遍不滿。他們警告，政府必須有效因應這場危機。