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泰副總理：一中政策非新立場 不影響與台各界關係

中央社／ 曼谷24日專電
外交部日前對泰中聯合聲明表達失望，泰國副總理兼外長希哈薩回應表示，泰國奉行一中政策並非新立場，而是長期以來的一貫原則，並強調台泰在經濟、貿易及文化等領域的關係維持不變，不受影響。 歐新社
外交部日前對泰中聯合聲明表達失望，泰國副總理兼外長希哈薩回應表示，泰國奉行一中政策並非新立場，而是長期以來的一貫原則，並強調台泰在經濟、貿易及文化等領域的關係維持不變，不受影響。 歐新社

外交部日前對泰中聯合聲明表達失望，泰國副總理兼外長希哈薩回應表示，泰國奉行一中政策並非新立場，而是長期以來的一貫原則，並強調台泰在經濟、貿易及文化等領域的關係維持不變，不受影響。

泰國媒體The Reporters今天報導，副總理兼外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）表示，泰中聯合聲明是沿用過去雙方一貫使用的措辭，他本人也曾參與相關聯合聲明的談判工作，並解釋，不只泰國，世界上多數國家都奉行「一中政策」，而有關中國統一的表述，也一向強調是以「和平」方式，相關文字並非首次出現。

泰國與中國日前發布的聯合聲明中，稱台灣是中國領土不可分割的一部分，並堅定支持中國和平統一大業，不支持任何形式的「台獨」，並稱泰方支持中國的「一國兩制」政策。

外交部日前表示，泰國與中國聯合聲明貶損台灣主權，嚴重悖離事實，對泰方失望與遺憾，並敦促泰方珍視兩國長久情誼，勿持續配合中國打壓。

對此，希哈薩說：「我理解台灣方面可能有些關切，但我可以確認，泰國的立場沒有改變。」他認為，台灣的聲明可能是基於內部因素考量，並非暗示將對泰國採取報復措施。

希哈薩並強調，泰國與台灣繼續保持密切的經濟、貿易和文化聯繫，這些關係保持不變。

針對外界擔憂台灣可能因此取消泰國旅客免簽待遇，希哈薩表示，台灣方面並未提出類似的暗示，並指出，台灣理解雙邊關係的互利共贏，並指泰國遊客為台灣經濟做出貢獻，而台灣企業也持續在泰國投資，支持泰國經濟。

一中政策 泰國 外交部

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