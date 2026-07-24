澳洲加碼千億元建核潛艦 稱AUKUS協議上軌道

全球「最自戀的國家」是哪一國？美國密西根州立大學（Michigan State University）最新一項跨國心理學研究，針對全球53個國家與地區、約4萬5800名民眾進行調查，比較不同文化背景下的人格特質差異。結果顯示，德國在「自戀性欽佩」（Narcissistic Admiration）指標中名列第一，中國排名第二、伊朗第三，尼泊爾及南韓分列第四、第五；反倒常被認為崇尚個人主義的美國，僅排在第16名，引起網友驚訝。

2026-07-24 14:26