聽新聞
0:00 / 0:00
澳洲加碼千億元建核潛艦 稱AUKUS協議上軌道
澳洲今天表示將追加32億美元（約新台幣1000億元）投入國內核動力潛艦建造，這是「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議一環。
法新社報導，根據2021年AUKUS協議，澳洲將從美國獲得3艘核動力潛艦。澳洲與英國之後將於2040年代打造新型潛艦。
然而這項協議受到外界關注，質疑美國與英國潛艦生產速度緩慢可能導致澳洲無法取得所需潛艦。
澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，這次對南澳州（South Australia）奧斯本（Osborne）造船廠追加投資46億澳元（32億美元），「顯示AUKUS協議上軌道且正在推進」。
他說：「這項投資是建立澳洲未來潛艦艦隊所需自主能力又一重要步驟，包括建造、操作、維護及支援運作能力。」
AUKUS協議預計未來30年將讓澳洲支出高達2500億美元。
根據協議，澳洲原先預計獲得兩艘既有潛艦與一艘新艦，但今年5月宣布3艘都將是美國海軍現役潛艦。
澳洲為這項新安排辯護，強調較具「成本效益」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。