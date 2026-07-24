快訊

郭台銘爆情陷女球友！當初是他促成豪門姻緣「曾馨瑩是公認的仙女」

MLB／老虎賺了？3年前用明星右投單換李灝宇 今年防禦率破6

中職傳奇捕手報考郵局！臉書曝心聲：熱情很美 但生活很真實

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲加碼千億元建核潛艦 稱AUKUS協議上軌道

中央社／ 雪梨24日綜合外電報導

澳洲今天表示將追加32億美元（約新台幣1000億元）投入國內核動力潛艦建造，這是「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議一環。

法新社報導，根據2021年AUKUS協議，澳洲將從美國獲得3艘核動力潛艦。澳洲與英國之後將於2040年代打造新型潛艦。

然而這項協議受到外界關注，質疑美國與英國潛艦生產速度緩慢可能導致澳洲無法取得所需潛艦。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，這次對南澳州（South Australia）奧斯本（Osborne）造船廠追加投資46億澳元（32億美元），「顯示AUKUS協議上軌道且正在推進」。

他說：「這項投資是建立澳洲未來潛艦艦隊所需自主能力又一重要步驟，包括建造、操作、維護及支援運作能力。」

AUKUS協議預計未來30年將讓澳洲支出高達2500億美元。

根據協議，澳洲原先預計獲得兩艘既有潛艦與一艘新艦，但今年5月宣布3艘都將是美國海軍現役潛艦。

澳洲為這項新安排辯護，強調較具「成本效益」。

AUKUS 潛艦 澳洲

延伸閱讀

中國疑造新型核潛艦！衛星影像曝「艦橋極小化」 專家：要對付美航艦

美眾院通過1.15兆美元國防授權法案 闖關參院面臨挑戰

行動成本不斷攀升！美防長曝伊朗戰爭已耗375億美元 美連續11晚對伊空襲

恐祭嚴重懲罰！川普發聲警告青年運動 若襲沙船將究責伊朗

相關新聞

南韓「世紀離婚案」判了！SK會長崔泰源須付前妻超過200億元

全球記憶體晶片大廠SK海力士的億萬富豪掌門人、SK集團會長崔泰源，與南韓前總統盧泰愚之女盧素英的「世紀離婚案」24日出現重大進展，發回更審判決出爐，崔泰源須向盧素英支付9440億韓元（約215億元台幣）。

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜獲殊榮

2026年國際數學家大會(ICM)23日在費城開幕，會中公布有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎(Fields Medal)四位得主，中國籍數學家王虹、鄧煜雙雙獲獎，成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。

吃炸雞催生靈感…芝大教授鄧煜破百年數學難題 奪菲爾茲獎

芝加哥大學(University of Chicago)數學系教授鄧煜(Yu Deng)榮獲有「數學界諾貝爾獎」之稱的2026年菲爾茲獎(Fields Medal)。面對這項數學界最高榮譽，鄧煜表示：「這對我而言是極大的榮耀，也是對我與所有合作夥伴研究成果，以及我所代表研究領域的重要肯定。」

美沙核能協議 川普加開2條件：不同意就取消

川普總統22日宣布與沙烏地阿拉伯新簽署的民用核能計畫協議，卻未採納「核不擴散」(Nuclear Non-Proliferation)的「黃金標準」(Gold Standard)，引發核擴散疑慮。隔日，川普又透露協議中有一項附加條件，也就是要求沙國透過「亞伯拉罕協議」(Abraham Accords)實現與以色列關係正常化，並澄清該協議不允許濃縮鈾。

NYU教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀：當今最卓越數學頭腦之一

紐約大學(NYU)23日宣布，該校科朗數學、計算與數據科學學院(Courant Institute)華裔教授王虹(Hong Wang)，當天在費城舉行的2026年國際數學家大會(International Congress of Mathematicians)開幕式上獲頒數學界最高榮譽─菲爾茲獎(Fields Medal)，成為首位獲此殊榮的紐約大學在職教授，也是菲爾茲獎歷來第三位女性得主。

全球最自戀國不是美國？ 德、中、伊朗分列前三 美國竟只排…

全球「最自戀的國家」是哪一國？美國密西根州立大學（Michigan State University）最新一項跨國心理學研究，針對全球53個國家與地區、約4萬5800名民眾進行調查，比較不同文化背景下的人格特質差異。結果顯示，德國在「自戀性欽佩」（Narcissistic Admiration）指標中名列第一，中國排名第二、伊朗第三，尼泊爾及南韓分列第四、第五；反倒常被認為崇尚個人主義的美國，僅排在第16名，引起網友驚訝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。