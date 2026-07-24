日本國家情報局7/31成立 由安倍前幕僚掌舵
日本政府內閣會議今天敲定，將在本月31日成立負責情報蒐集與分析的「國家情報局」，並任命警界出身、已故前日相安倍晉三的前秘書官原和也帶領國家情報局。
日本放送協會（NHK）與「日本經濟新聞」報導，國家情報局將統籌蒐集、分析治安與安全保障資訊，擁有綜合協調權限，負責整合並分析過去由警察廳、公安調查廳、外務省、防衛省等部會分別蒐集的各類情報。
而日本政府今天也決定，起用原和也出任第一任國家情報局長。他目前58歲，於1990年進入警察廳（相當於警政署）工作，曾擔任安倍晉三的秘書官，以及警察廳警備局長。
他從2023年起擔任內閣情報官，在日相高市早苗去年上台後，持續推動成立國家情報局。
國家情報局長的職位等級，與統籌外交與安全保障相關事務的國家安全保障局長相同。
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