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職司對外卻查本國人！日本陸自情報單位疑祕蒐數千人個資 性偏好也查

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本自衛隊2024年11月9日舉行成立70周年觀閱式，隊員在陸上自衛隊朝霞駐屯地列隊，接受時任首相石破茂檢閱。路透
日本自衛隊2024年11月9日舉行成立70周年觀閱式，隊員在陸上自衛隊朝霞駐屯地列隊，接受時任首相石破茂檢閱。路透

日本熊本日日新聞23日爆料，陸上自衛隊中央情報隊的對外情報部門「現地情報隊」，疑似有組織地調查並蒐集日本大學教授等民眾的「愛國心」、「對自衛隊觀感」等思想與信念資訊，24日再度揭露，調查項目還包括性偏好、異性關係及身體特徵等極為私密的資訊，且未經本人同意。

現地情報隊有鑑於自衛隊2003年起派遣伊拉克期間缺乏當地情報，於2007年成立，原定在海外執行任務，據點設於朝霞駐屯地。然而，該報採訪前隊員並查閱相關資料後得知，原本以海外情報活動為任務的現地情報隊，實際卻在沒有明確法律依據下，於日本國內執行人力情報蒐集活動（HUMINT），蒐集的資訊可能涉及數千人。

據相關人士透露，現地情報隊約有50至60名隊員，但據稱大部分隊員實際都在國內蒐集民眾個人資訊。前隊員表示，該單位會接觸大學教授及非營利組織（NPO）相關人士，對象多為熟悉海外情勢的專家學者，疑似為了判斷這些人能否作為情報來源而進行思想篩選，製作的文件則存放在部隊內。

根據報導，這些文件名為「個人BSD（基本來源資料）報告書」。除了記載對象的臉部照片、學歷、工作經歷及家庭環境等基本資料，還設有填寫異性交往關係、資產與負債等財務狀況、平日金錢觀、獎懲及犯罪紀錄的欄位。一名男性NPO負責人的報告記載皮膚、眼睛、頭髮顏色及身高、體重等資料；另一名女性的報告則寫有「胖嘟嘟」等身材特徵。

此外，蒐集的個人資訊還包括性偏好。一名前隊員透露，取得情報的手段沒有界線，「不只性偏好，也可以利用喝酒、抽菸、喜歡女人等特點製造接觸機會。隊上也有女性隊員，有時會藉由她們接觸對象」。該隊員表示，有時也會以交通費等名義，向缺錢的對象提供資金，「這筆預算屬於情報活動費，並未對外公開」。

這些報告據稱存放在朝霞駐屯地，均未登記為公文或納入公文管理。即使在自衛隊內部，也僅有少數人知情，就連防衛大臣等政治人物及官僚也未被告知。日本防衛省表示，確認事實需要時間，但希望採取某種因應措施。

日本 自衛隊 熊本

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