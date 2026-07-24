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日本公告皇室典範修正案 將在10月24日生效

中央社／ 東京24日綜合外電報導

日本政府今天公布「皇室典範」修正案以確保皇族人數，主要內容為女性皇族婚後可保留皇族身分，舊皇族父系男子可透過收養回歸皇族。新的「皇室典範」將在10月24日生效。

共同社報導，這是「皇室典範」1947年施行以來，日本首次修改「皇室典範」主要章則。

日本國會在本月17日完成修法程序，並賦予養子的男性子孫具有皇位繼承權，換言之，不承認女性或「母系天皇」（女系天皇）。這也反映日本首相高市早苗堅持「父系男子」（男系男子）繼承皇位的方針，因此法案未能在眾、參兩院獲得所有政黨贊成。

這次「皇室典範」新增的專章，允許1947年脫離皇籍的11個舊宮家父系男性後裔，在年滿15歲、未婚且沒有子女的情況下，可被皇族收為養子。而且被收養時開始就會成為皇族，且不能依照個人意願脫離皇族。

而且依照新規定，養子本人並沒有皇位繼承權，但是養子的男性子孫則有皇位繼承權。

另一方面，女性皇族與平民結婚後，能選擇留在皇室，不過其配偶與小孩則為一般國民。

日本政府之後將與掌管日本皇室事務的宮內廳，評估收養的具體手續。

養子的男性子孫具有皇位繼承權，備受日媒關注。

日皇德仁、皇后雅子、上皇明仁、上皇后美智子，以及秋篠宮文仁親王、文仁親王妃紀子，都無法擔任養親；可擔任養親的皇族包括親王、親王妃、內親王、王、王妃及女王，法律並明文排除皇嗣及皇嗣妃。

「朝日新聞」報導，寬仁親王妃信子目前71歲，與已故寬仁親王育有彬子女王與瑤子女王兩名女兒。而信子是自民黨副總裁、前日相麻生太郎的胞妹，她在修法後也有望成為養親。

報導指出，由於可能成為養親的皇族家屬，主導養子制度的討論，宮內廳內部及部分專家也對此表達憂慮。

高市早苗 日媒 日本

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