中菲南海衝突 中國海警：對多艘菲國船隻採管制措施

南韓積極發展主權AI（Sovereign AI），計畫今年推出一款本土開發的AI聊天機器人。目前AI發展仍由美中稱霸，而美國已經藉由限制外國購買先進的AI晶片和使用先進的AI模型，把AI當做談判的武器，中國也傳出可能限制外國人使用其尖端的AI模型。因此，其他國家為避免遭到美中脅迫，加上國安考量，不得不發展主權AI，迄今由政府支持的主權AI計畫已超過130個。儘管要完全擺脫對美中的依賴十分困難，但只要此趨勢不變，全球AI發展仍方興未艾，台灣的AI供應鏈也將繼續吃到紅利。

2026-07-24 08:00