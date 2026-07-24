中菲南海衝突 中國海警：對多艘菲國船隻採管制措施
中國與菲律賓近日在南海衝突不斷，中國海警局今天宣稱，「依法」對位於民主礁（中國稱黃岩島）海域非法活動的多艘菲律賓船隻採取管制措施。
綜合觀察者網等陸媒消息，據微信公眾號「中國海警」快訊，「24日，中國海警依法對位中國黃岩島管轄海域非法活動的菲律賓多艘船隻採取管制措施」。
中國和菲律賓在南海爭端近來升溫。中國海警局發言人姜略昨天表示，菲律賓3012、3018兩艘公務船當天不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖民主礁中國管轄海域。中國海警「依法」對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離。
在此之前，中國海警與菲律賓海軍20日在仁愛暗沙海域發生流血衝突。菲方表示，1名海軍士兵遭中國海警持木棍擊傷頭部；中國海警則指控菲方人員率先持船槳、長棍等工具攻擊。
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