韓國地方選舉竄改投票率 嫌疑人辯稱：最終正確就好

韓國地方選舉爭議持續延燒，昨天爆出投票率數據遭竄改，操作人士被搜索扣押之後，雖承認相關嫌疑，不過辯稱只要最終數字吻合就好，聯合偵查本部則指說法缺乏說服力。

根據韓聯社報導，據法界人士消息，負責查明侵害國民參政權真相的檢警聯合偵查本部，昨天已取得中央選管會及京畿道選管會實務層級相關人士的陳述，接受調查的職員辯稱，「只要最後投票率正確不就好了嗎」。

聯合偵查本部掌握，在6月3日地方選舉中負責各投票所管理的選管會實務人員，為掩蓋投票人數輸入的失誤，擅自修改選舉管理系統統計數據，目前正進行調查。相關人員在發生輸入失誤時，未依規定向上級報告並取得核准後再更正數據，而是自行輸入虛假數字操縱統計。

涉嫌操縱統計的中央選管會及京畿道選管會實務層級相關人士，也因涉嫌違反公務電子紀錄及妨害公務執行等罪名，一併遭到搜索、扣押。

選管會職員在搜索扣押過程中承認曾輸入虛假數據，並主張，錯誤輸入的投票人數，透過「進一步操縱統計」修正後，最終數字已經吻合，因此沒有問題。

不過偵查人員認為，選管會在投票當天會公布各時段投票率，選民也會依據這些資訊決定是否前往投票，因此上述說法缺乏說服力。繼昨天之後，聯合偵查本部今天也持續對中央選管會伺服器進行搜索扣押。

另外，針對投票用紙不足事件，銅雀區選管會事務局長也於今天以嫌疑人身分接受調查。