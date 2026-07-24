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譴責俄羅斯與以色列 聯合國人權高專圖克連任生變

中央社／ 日內瓦23日綜合外電報導

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk），直言批評俄羅斯攻擊烏克蘭，以及以色列在加薩（Gaza）的戰爭，如今4年任期屆滿尋求連任，遭到俄羅斯與以色列雙雙反對。

外交人士向路透社透露，此人事案今天恐將面臨一場充滿爭議的表決。

圖克是一名律師，數十年來曾在日內瓦等聯合國主要機構以及科索沃（Kosovo）等地歷練，他的首個4年任期將於10月屆滿。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）將於12月卸任。他過去曾與圖克密切共事，並提請讓這名奧地利籍官員續任至2030年。

然而路透社取得的文件顯示，俄羅斯提出反提案，主張僅延長圖克任期2個多月，至2026年底為止。

3名外交人士指出，以色列也反對圖克續任4年，美國方面亦有一些疑慮，這讓原本預期會以共識通過的續任案，變成一場充滿爭議的表決。

其他人士也私下對圖克的續任持保留態度，認為此職缺應交由古特瑞斯秘書長的繼任者決定。1名外交人士說：「此職應該由下任秘書長決定。」

俄羅斯駐聯合國代表團表示：「圖克連任4年，將長期剝奪新任秘書長就此重要職缺斟酌人選的機會。」

由於這項表決將在聯合國大會進行，俄羅斯及聯合國安全理事會其他4個常任理事國：中國、美國、英國與法國，它們所擁有的否決權並不適用。

人權事務高級專員一職創設於1993年，在威權體制日益坐大、侵蝕民主之際，扮演著針對人權發聲的關鍵角色。

早期批評圖克出任此職的人士，原本認為他會採取較低調的作風。然而，圖克卻多次批評俄羅斯、以色列、美國等多國政府。

圖克指控俄羅斯自2022年全面入侵烏克蘭以來，嚴重違反人權與國際人道法。莫斯科方面否認這些指控。

圖克呼籲調查美國移民拘留期間的死亡事件，同時譴責美國與伊朗之間的敵對行動。華盛頓則為其拘留設施的環境辯護。

圖克也譴責以色列在加薩的「大規模殺戮」，儘管包括他的部分幕僚在內，都對他未將加薩情勢定調為種族滅絕感到遺憾。以色列亦是全面否認這類指控。

外交人士表示，圖克獲得歐洲國家及許多拉丁美洲國家強力支持。路透社取得的一份非洲聯盟外交備忘錄顯示，非洲聯盟對這項擬議中的4年連任案「不表反對」。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天在紐約表示：秘書長非常肯定圖克擔任人權事務高級專員任內所做的工作。

以色列 聯合國 俄羅斯

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