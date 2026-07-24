台灣駐澳官員出席澳洲工黨大會 中國外交官不滿離場

澳洲執政黨工黨23日舉行第50屆全國大會，台灣駐澳洲代表處官員受邀出席，引起在場中國外交官員不滿；工黨秘書長明確回應，來自台灣駐處的代表有權以觀察員身分出席，中國官員抗議未果離開會場。

駐澳洲代表處今天透過簡訊回應中央社提問，證實昨天兩名駐澳洲代表處人員出席於南澳州（SA）首府阿得雷德（Adelaide）舉行的澳洲工黨（AustralianLabor Party）全國大會；代表處強調，台灣與澳洲共享民主理念與價值，也是長期在各種領域關係密切的合作夥伴。

駐澳洲代表處表示，駐外館處一向積極提升與駐在國各界互動，就共同關切議題進行交流，例如在包括印太區域積極與理念相近夥伴就反制錯假訊息、複合式威脅與應處地緣政治挑戰加強合作，以期強化自由民主及社會韌性，並透過對話確保台灣聲音被國際聽見及重視。

至於中國外交官員不滿和工黨的處理方式，駐處表示沒有評論。

澳洲公廣媒體ABC報導，台灣駐澳洲代表處人員昨天以觀察員身分出席澳洲執政黨工黨全國大會，中國外交官對此向工黨全國秘書長艾瑞克森（PaulErickson）表示不滿，要求將台灣代表處人員驅逐離場；不過，艾瑞克森堅持維護台灣駐澳洲代表處人員出席的權利。

在工黨拒絕中國外交官員的要求後，原本出席現場的中國外交官員遂離開會場。多位不具名人士向ABC表示，多名中國外交官員昨天早上和艾瑞克森會面，數小時後，中國外交官員離開了會場，當天下午沒有和其他國家的外交官和代表一起旁聽會議。

多位在場不具名外國外交官員表示，他們相信中國外交官員是「離場抗議」。一名工黨代表說：「他們（中國外交官員）提出抗議，然後就離開了；這是明顯的訊息。」

針對艾瑞克森以及工黨應對中國施壓的處理方式，任教於塔斯馬尼亞大學的中國問題專家哈里森（MarkHarrison）表示肯定。哈里森強調，工黨作為一個政黨，不受所謂「一個中國」政策約束。

哈里森說：「如果一個政黨希望向其他機構提供觀察的機會，這完全是合情合理的。」他強調，澳洲、台灣之間有著高度互補的貿易關係，工黨提供台灣駐澳洲代表處人員觀察這次會議，是「完全恰當的」。

哈里森提醒，面對中國施壓，澳洲政府和其他相關機構「必須明白設定明確界限的重要性。」