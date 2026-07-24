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美沙核能協議殺出程咬金！川普：沙國不會濃縮鈾 不承認以色列免談

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）、沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德（左）與科技億萬富豪馬斯克（中）等人，2025年11月19日在華府舉行的美沙投資論壇期間合影。路透
美國總統川普（右）、沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德（左）與科技億萬富豪馬斯克（中）等人，2025年11月19日在華府舉行的美沙投資論壇期間合影。路透

美國與沙烏地阿拉伯22日宣布達成民用核能合作協議，由華府協助利雅德發展核能。不過，美國總統川普23日表示，這項協議能否生效，取決於沙烏地阿拉伯是否承認以色列

川普在真實社群表示，美國不反對民用非濃縮核設施，並稱美沙民用核能協議「僅涉及非軍事用途，『不會進行任何材料濃縮！』，例如伊朗、阿拉伯聯合大公國及其他國家已擁有的設施。這項協議將獲得批准，但完全取決於沙烏地阿拉伯加入備受尊重且成功的《亞伯拉罕協議》。」

沙烏地阿拉伯先前表示，除非巴勒斯坦建國，否則不會加入《亞伯拉罕協議》。目前尚不清楚，這項條件是否已明訂於尚未公布的核能協議文本中，或沙國是否已同意接受。沙國迄今尚未回應。

白宮發言人李維特表示，她不認為川普發布貼文後曾與沙烏地阿拉伯實際掌權者、王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）交談，但川普先前已多次向沙烏地領導人提出這項條件。她說：「他已經說過，如果他們不加入《亞伯拉罕協議》，這項協議就會取消。因此，我們未來將繼續與沙烏地方面磋商。」

川普發表上述言論前，專家批評美沙協議可能使這個原已局勢不穩的地區面臨核擴散風險，部分共和黨及民主黨國會議員也表達類似憂慮。不過，川普所屬的共和黨控制國會參眾兩院，反對者似乎沒有足夠票數阻擋這項協議。

以色列對川普的說法表示歡迎，總理內唐亞胡辦公室在X發文表示，沙烏地阿拉伯加入《亞伯拉罕協議》，「將是中東和平向前邁出的歷史性一步」，但該聲明並未提及核能協議。不過，以色列經濟部長巴爾卡特先前表示，如果沙烏地阿拉伯發展和平用途核能，以色列「能夠應對」。

外界普遍認為以色列本身擁有核武，但以色列既未證實也未否認；以方其他人士則對美沙核能協議持更批判的態度。以色列前國防部長李柏曼受訪時說：「每一項軍事核計畫都是從民用計畫開始。」

核能 以色列 川普

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