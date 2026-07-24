波灣要道油輪遇襲 川普：動用凍結伊朗資產賠償

美國總統川普今天表示，美國將開始動用遭凍結的伊朗資產，以賠償波斯灣和周邊地區遇襲受損的船舶與貨物。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「請將此聲明視為正式告知，即日起，任何及所有對船隻、貨物或相關事物造成的損害，將由美國持有並控制的伊朗資金支付，直至另行通知為止。」

背後有伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）襲擊沙烏地阿拉伯油輪、推升油價飆漲後，伊朗與美國今天雙雙揚言加強攻擊對方。

川普稍早表示，美國將追究伊朗對青年運動行動的責任，並警告伊朗與青年運動都將很快遭到「重大軍事懲罰」。

國際原油基準布倫特原油價格今天飆破每桶100美元，為5月以來首見，漲幅達7%。青年運動在紅海（Red Sea）攻擊油輪後，全球領袖紛紛表達關切。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告：「情勢正逐漸失控，瀕臨令人難以想像的局面。」

他在聯合國安全理事會會議上說：「一場危機助長另一場危機，一波升溫引發下一波升級。」

歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（ChristineLagarde）也警告「能源衝擊可能進一步加劇」並且推升通貨膨脹，加深外界揣測歐元區9月可能升息。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）同時警告，這將對仰賴石油進口的經濟體造成「嚴峻後果」，並表示「目前沒有任何跡象顯示能夠達成停火，更遑論和平」。

美國和伊朗停火僅維持短短幾週便在本月稍早破功，戰事再起，雙方爭奪全球能源運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）控制權，使得中東地區再度陷入混亂。

根據伊朗國家電視台報導，伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞（Akraminia）表示：「只要美國持續攻擊我國基礎設施和沿海地區，我國武裝部隊的報復性攻擊就會繼續下去。」

青年運動本週加入衝突，宣布封鎖沙烏地阿拉伯港口，並聲稱對油輪發動攻擊。

約旦和科威特雙雙通報攔截來襲目標。伊朗軍方與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）則稱攻擊目標是約旦與科威特的美軍設施。

長期居中斡旋青年運動與沙烏地衝突的阿曼對紅海局勢表達高度關切，並表示他們正致力促成雙方恢復談判。