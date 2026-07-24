快訊

台中商辦一早驚傳持槍掃射！嫌犯赴苗栗投案繳械 現場慘況曝

台灣寶可夢中心開賣4款新品！商品定價破千元 仍要搶「超級寶石海星」

超越史詩怒火？川普曝考慮對伊朗發動大規模攻擊 先拿凍結資金開刀

聽新聞
0:00 / 0:00

波灣要道油輪遇襲 川普：動用凍結伊朗資產賠償

中央社／ 華盛頓/德黑蘭23日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，美國將開始動用遭凍結的伊朗資產，以賠償波斯灣和周邊地區遇襲受損的船舶與貨物。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「請將此聲明視為正式告知，即日起，任何及所有對船隻、貨物或相關事物造成的損害，將由美國持有並控制的伊朗資金支付，直至另行通知為止。」

背後有伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）襲擊沙烏地阿拉伯油輪、推升油價飆漲後，伊朗與美國今天雙雙揚言加強攻擊對方。

川普稍早表示，美國將追究伊朗對青年運動行動的責任，並警告伊朗與青年運動都將很快遭到「重大軍事懲罰」。

國際原油基準布倫特原油價格今天飆破每桶100美元，為5月以來首見，漲幅達7%。青年運動在紅海（Red Sea）攻擊油輪後，全球領袖紛紛表達關切。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告：「情勢正逐漸失控，瀕臨令人難以想像的局面。」

他在聯合國安全理事會會議上說：「一場危機助長另一場危機，一波升溫引發下一波升級。」

歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（ChristineLagarde）也警告「能源衝擊可能進一步加劇」並且推升通貨膨脹，加深外界揣測歐元區9月可能升息。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）同時警告，這將對仰賴石油進口的經濟體造成「嚴峻後果」，並表示「目前沒有任何跡象顯示能夠達成停火，更遑論和平」。

美國和伊朗停火僅維持短短幾週便在本月稍早破功，戰事再起，雙方爭奪全球能源運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）控制權，使得中東地區再度陷入混亂。

根據伊朗國家電視台報導，伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞（Akraminia）表示：「只要美國持續攻擊我國基礎設施和沿海地區，我國武裝部隊的報復性攻擊就會繼續下去。」

青年運動本週加入衝突，宣布封鎖沙烏地阿拉伯港口，並聲稱對油輪發動攻擊。

約旦和科威特雙雙通報攔截來襲目標。伊朗軍方與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）則稱攻擊目標是約旦與科威特的美軍設施。

長期居中斡旋青年運動與沙烏地衝突的阿曼對紅海局勢表達高度關切，並表示他們正致力促成雙方恢復談判。

伊朗 川普 葉門

延伸閱讀

布蘭特油價飆破100美元 本周狂漲14% 川普嗆動用伊朗資金賠償船隻損失

超越史詩怒火？川普曝考慮對伊朗發動大規模攻擊 先拿凍結資金開刀

伊朗續攻美設施 葉門叛軍封鎖沙國港口恐使衝突擴大

恐祭嚴重懲罰！川普發聲警告青年運動 若襲沙船將究責伊朗

相關新聞

怕被美中卡脖子...全球搶建主權AI 台灣供應鏈吃紅利

南韓積極發展主權AI（Sovereign AI），計畫今年推出一款本土開發的AI聊天機器人。目前AI發展仍由美中稱霸，而美國已經藉由限制外國購買先進的AI晶片和使用先進的AI模型，把AI當做談判的武器，中國也傳出可能限制外國人使用其尖端的AI模型。因此，其他國家為避免遭到美中脅迫，加上國安考量，不得不發展主權AI，迄今由政府支持的主權AI計畫已超過130個。儘管要完全擺脫對美中的依賴十分困難，但只要此趨勢不變，全球AI發展仍方興未艾，台灣的AI供應鏈也將繼續吃到紅利。

美眾院通過1.15兆軍費創新高 伊朗戰爭撕裂兩黨

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：美眾院通過1.15兆美元國防法案 國防部更名戰爭部 頭條二：美國經濟愈押注AI 榮景反轉恐引發衰退 頭條三：合法移民也被逐出家門 南非排外民團自行執法

習近平9月赴美 可能順道訪加國

大陸國家主席習近平預計今年9月訪問美國。香港媒體分析，習近平屆時可能一併訪問加拿大，可避免單獨訪美顯得「過於尊美」，這將是習近平執政以來首次訪問加拿大。

不想過度尊美 港媒：習近平可能也訪加拿大

大陸國家主席習近平預期九月廿四日訪問美國。港媒分析，習近平屆時可能同時訪問加拿大，原因之一是避免單獨訪美顯得「過於尊美」。如果傳言屬實，將是習近平執政十三年以來首度訪加，也是大陸國家元首時隔十六年再度到訪加拿大。

各說各話…日外相稱東協外長會議期間見了王毅 陸否認

自去年十一月日本首相高市早苗發表「台灣有事」說以來，中日政府間對話幾乎中斷，不過日本外務大臣茂木敏充昨稱，在馬尼拉舉行的東協相關外長會議期間，曾與大陸外長王毅交談。北京方面則予否認，稱王毅在馬尼拉期間「沒有與日方會見的安排」。王毅昨天還缺席東協與中日韓（東協加三）外長會議，由外交部副部長華春瑩代打出席。

川普擬出兵 介入馬利內亂

華盛頓郵報廿二日引述知情的前、現任美國官員報導，美國總統川普考慮對西非國家馬利展開軍事行動，打擊境內凱達恐怖組織的區域附隨團體「伊斯蘭和穆斯林支持組織」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。