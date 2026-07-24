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捷克法院裁定涉諜中國記者解除羈押 檢方抗告防潛逃

中央社／ 布拉格23日專電

布拉格市法院裁定，涉嫌從事間諜活動的中共黨媒「光明日報」駐布拉格記者楊藝明應予解除羈押，檢察官已提出抗告。調查人員擔憂，一旦楊藝明恢復自由，可能逃往中國，甚至躲進中國駐捷克大使館，使案件難以繼續偵辦。

布拉格市法院6月裁定，一名被控「為外國勢力從事活動」的中國公民應予解除羈押，並將案件發回補充偵查。不過，由於檢察官已對裁定提出抗告，該男子目前仍持續在押。

這名男子為中共黨媒「光明日報」駐布拉格記者楊藝明，涉嫌觸犯「未經授權為外國勢力從事活動」罪，今年1月遭逮捕。這也是捷克首宗依據該條文起訴的案件。

據稱，楊藝明多年來在捷克活動，涉嫌替中國情報機關從事間諜活動，並多次獲得捷克政府延長新聞採訪證。他曾採訪捷克與斯洛伐克政界人士，並在過程中試圖蒐集情報資訊。

布拉格高等檢察署檢察長斯捷帕內克（ZdeněkŠtěpánek）表示：「高等檢察署已提出抗告，因此被告仍將繼續羈押，法院裁定尚未生效。」

布拉格高等法院有3個月時間審理這項抗告，因此最晚將於9月中旬作出決定。

根據Deník N的消息，調查人士擔心，若男子獲釋，他可能會立即離開捷克，或前往位於布拉格的中國大使館，屆時捷克當局將難以對其採取行動；即使為他配戴電子監控腳鐐，也無法有效解決這項風險。

另一方面，今年6月底，一名捷克公民因涉嫌「危害國家安全」在中國遭到拘留，目前正被中方調查。Deník N指出，捷克安全部門不排除中國可能希望以這名在捷克遭拘押的中國公民，交換目前在中國遭拘留的捷克公民。

捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）則於上週表示，遭中國拘留的捷克公民是以私人身分赴中旅行，與任何捷克國家機構無關。

捷克 間諜 大使館

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