歐盟通過對俄第21輪制裁 新增218名對象

歐盟今天通過對俄羅斯的新一輪制裁方案，制裁領域橫跨金融、能源與貿易等。新增218個制裁對象，包含48名個人和170個實體。

歐盟執委會23日指出，由於俄羅斯侵略烏克蘭，歐盟及其盟友對俄羅斯採取了一系列的制裁，使俄羅斯成為世界上受到最多制裁的國家。今天正式通過第21輪制裁方案，進一步限制了俄羅斯資助其非法戰爭以及對烏克蘭平民和民用基礎設施發動攻擊的能力。

第21輪制裁方案聚焦於能源、包含加密貨幣在內的金融服務、貿易以及俄羅斯的軍工複合體。此外，歐盟成員國達成協議，在必要的執行措施確定與歐盟理事會做出正式決定後，將對參與侵略烏克蘭的現役與退役俄羅斯戰鬥人員，以及代理人集團祭出簽證禁令。

這一輪的制裁方案新增了218個制裁對象，包含48名個人和170個實體。被制裁的對象將面臨資產凍結，並禁止他人向被制裁者提供資金和經濟援助。

制裁方案加強對於俄羅斯銀行業和加密貨幣產業的打擊，加密貨幣向來是驅動俄羅斯經濟的動力之一。這些制裁的目的是增加俄羅斯的收入來源壓力並限制發動攻擊的能力。

據統計，截至目前，被制裁的對象已經接近3000個。

目前制裁方案進入第21輪，歐盟執委會稱，制裁正對俄羅斯造成重大的經濟損失，每一輪新方案都增加了俄羅斯的壓力，逼迫其離開戰場並回到談判桌前。俄羅斯的經濟正處於自戰爭爆發以來最為脆弱的狀態。中東局勢導致油價上漲所帶來的意外收益，不足以彌補俄羅斯經濟架構中不斷加劇的結構性劣勢。