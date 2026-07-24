川普：習近平9月24日訪美 將與他討論AI議題

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，將在中國國家主席習近平9月24日訪問美國時，與他討論人工智慧（AI）相關議題。

路透社報導，兩人今年稍早曾在川普訪問中國期間會面。川普在北京時，邀請習近平造訪白宮。

川普今天表示：「習主席將於9月24日來訪，我之前在北京時，我們談過（人工智慧）這個話題，我們會再談一次。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天已與中國外交部長王毅商討確認合作領域的必要性，以便為習近平9月訪問華府奠定基礎。

習近平 川普 王毅

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