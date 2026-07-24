川普：習近平9月24日訪美 將與他討論AI議題

自去年十一月日本首相高市早苗發表「台灣有事」說以來，中日政府間對話幾乎中斷，不過日本外務大臣茂木敏充昨稱，在馬尼拉舉行的東協相關外長會議期間，曾與大陸外長王毅交談。北京方面則予否認，稱王毅在馬尼拉期間「沒有與日方會見的安排」。王毅昨天還缺席東協與中日韓（東協加三）外長會議，由外交部副部長華春瑩代打出席。

2026-07-24 00:05