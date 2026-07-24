英國外相與美中外長會晤 中東烏克蘭為共同關切

英國新任外交大臣米勒班（Ed Miliband）在菲律賓參加東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會議及相關論壇期間，23日分別與美國國務卿盧比歐及中國外長王毅會談，中東地區和烏克蘭情勢為兩場會談共同關切。

英國新任首相柏南（Andy Burnham）20日就任，在前首相施凱爾（Keir Starmer）執政期間（2024至2026年7月）擔任能源大臣的米勒班獲柏南任命為外交大臣。菲律賓是米勒班接任外交大臣後，第一個出訪目的地。

以21日外長會議為重頭戲的東協部長級會議及相關論壇在菲律賓首都馬尼拉（Manila）一連舉行數天，米勒班22日出席英國單獨與東協國家外長舉辦的會議，並簽署英國與東協的第2個5年行動計畫，計畫期間為2027至2031年。

英國於2021年8月成為東協的正式對話夥伴，並於2022年簽署第一個5年行動計畫。

22日會議期間，英國與東協各國達成共識，第2個5年行動計畫應聚焦深化在政治、安全、經貿和全球議題領域，英國和東協可相互得利的優先事項。

至於與美中外長會談方面，根據英國外交部的會談紀要，米勒班23日向盧比歐（Marco Rubio）強調，英國政府將致力促進與美國之間強健、長遠且至關重要的盟友關係；雙方盟友關係奠基於共享價值觀、文化紐帶以及在安全、貿易、科技等領域的合作。

柏南上任後曾與美國總統川普（Donald Trump）通話，提及英國將致力強化自身以及與盟友的集體安全防衛能力。米勒班向盧比歐強調，安全防衛是柏南和英國政府首要關切。

雙方另觸及中東地區和烏克蘭議題。米勒班重申，英國將繼續與烏克蘭同在，支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。

盧比歐邀請米勒班在未來幾週訪問華府。

關於與王毅的會面，英國外交部未釋出會談紀要。會後米勒班透過他的個人官方帳號在社群平台X表示，「英國與中國的關係具重要意義」，無論是在安全、經濟或氣候議題領域。

米勒班提到，他很高興有機會與王毅討論烏克蘭和中東情勢。米勒班重申英國執政黨工黨政府的對中關係原則，即以連貫一致、放眼長遠，且「具戰略意涵」的方式處理對中關係，並以英國和全球利益為依據。

英國官方未在公開訊息提到米勒班曾與王毅談及台灣議題。中國外交部則發布訊息稱，米勒班表示，英方在台灣議題「長期奉行自建交以來的政策」，沒有變化。

此外，中國外交部僅表示「雙方還就中東海灣局勢等國際和地區問題交換了意見」，未明文提及烏克蘭。

米勒班曾在能源大臣任內，於去年3月訪問中國，重啟英中能源對話並啟動新的雙邊氣候對話機制。當時他是自2017年以來、睽違8年後，首位訪中的英國能源大臣。

值得一提的是，20國集團（G20）峰會今年訂12月在美國舉行，屆時美國將交棒給英國，英國將成為2027年的G20輪值主席。2027年在英國境內登場的G20峰會可能成為美中雙方領袖會談場合。

根據米勒班在X分享的資訊，在馬尼拉期間，他另與印度、加拿大、日本、菲律賓外長，以及歐盟外交暨安全政策高級代表會晤。