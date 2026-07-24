泰國總理阿努廷重申一中政策 稱不影響台泰合作關係

外交部日前表示，泰國與中國聯合聲明貶損台灣主權，嚴重悖離事實，對泰方失望與遺憾並敦促泰方珍視兩國長久情誼，勿持續配合中國打壓。對此，泰國總理阿努廷今天回應表示，了解台灣立場，相信此事不影響泰台關係或合作。

泰詢問者（Thai Enquirer）、鮮新聞英文報（Khaosod English）及The Standard等泰媒今天報導，阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天重申，泰國長期奉行「一中政策」，並表示不認為台灣對泰國立場提出的批評，會影響雙方合作關係、免簽待遇或在台泰國勞工權益。

此爭議源於阿努廷18日在中國會晤習近平後，泰國與中國雙方發布的聯合聲明中，稱台灣是中國領土不可分割的一部分，並堅定支持中國和平統一大業，不支持任何形式的「台獨」，並稱泰方支持中國的「一國兩制」政策。

對此，外交部21日透過新聞稿指出，該聲明相關文字嚴重悖離事實，外交部對中國政府一再散播貶損台灣主權的不實論述，表達強烈抗議並予嚴正譴責，另對泰國政府罔顧事實，扈從中國貶抑台灣主權地位的作為感到失望及遺憾。

報導指出，阿努廷表示，泰國長期奉行的「一中政策」並非新政策，並補充說，泰國仍願意在不與其外交立場衝突的領域合作，並強調泰方從未試圖限制任何形式的合作。

阿努廷表示，泰方已知悉台灣的立場，但泰國政策十分明確，相信此事不會影響雙邊關係與合作。

而當被媒體問及台灣是否會認為泰國偏袒北京時，阿努廷微笑著回答說，「我們的政策就是一中，沒有偏向任何一方」。