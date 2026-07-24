川普擬出兵 介入馬利內亂

華盛頓郵報廿二日引述知情的前、現任美國官員報導，美國總統川普考慮對西非國家馬利展開軍事行動，打擊境內凱達恐怖組織的區域附隨團體「伊斯蘭和穆斯林支持組織」。

白宮高層意見分歧，國安會反恐事務資深主任葛卡主張動武。川普重返白宮以來，已下令打擊葉門、索馬利亞、敘利亞、伊朗、伊拉克、奈及利亞及委內瑞拉。

「伊斯蘭和穆斯林支持組織」（ＪＮＩＭ）在馬利建立據點，日益頻繁攻擊西非沿海國家，成當地武器裝備最精良的武裝團體，也是世上最強大的武裝組織之一。

一名川普政府官員被問及此事時拒絕透露川普意向，但表示美國長期敦促北非及西非各國政府，「購買美國設備與服務，支援對抗恐怖分子的作戰行動」。

「薩赫爾國家聯盟」由馬利、布吉納法索及尼日組成。這三國近年由軍方領袖發動政變，推翻民選政府，並大幅切斷與西方國家的關係，轉向俄羅斯尋求安全援助。

馬利是內陸國家，人口近二千五百萬，近年深陷伊斯蘭武裝暴力。馬利軍政府為平亂，先後引進俄國傭兵「瓦格納集團」及與俄國國防部關係更密切的「非洲軍團」。

美軍若直接介入馬利，不僅可能與當地俄國部隊爆發衝突，美俄也可能需要建立類似敘利亞內戰期間的衝突避免機制，防止雙方意外交火。

智庫蘇凡中心研究員納斯爾認為，美國不應動武，而是應該介入調解，促使馬利軍政府與ＪＮＩＭ及遭打壓的政治反對派展開談判。