小泉打破禁忌討論核武 日：堅持非核3原則

日本防衛大臣小泉進次郎廿二日訪問比利時期間呼籲打破禁忌討論核武，引發爭議。日本內閣官房長官木原稔廿三日在記者會上表示，日本將繼續堅持「非核三原則」。

日本ＮＨＫ等媒體報導，小泉進次郎廿二日在比利時與北約組織秘書長呂特會談，會後對記者表示：「中國在日本專屬經濟區進行實彈演練，俄羅斯也在英吉利海峽水域實施實彈演練。這次會談讓我們再次對彼此安全保障環境變化達成共識，重新確認印太地區與歐洲大西洋地區的安全保障是不可分割的。」

記者問及對核武的看法時，小泉表示：「法國正在調整核武政策，展現出新的政策方向。面對歐洲及全球正在發生的變化，如果不打破禁忌進行討論，任何國家都無法單憑一己之力確保安全。這是理所當然的事。」

針對小泉的核武相關發言，日本原爆倖存者組織「日本原水爆被害者團體協議會」代表委員田中熙巳說：「以擁有核武為前提的發言令人無法接受，簡直不切實際。小泉進次郎是沒有經歷過戰爭的世代，恐怕不太理解核武帶來的害處。正因如此，更不應該輕率發言。」

對此，內閣官房長官木原稔廿三日在記者會上表示，小泉的發言，是因日本安保環境面臨戰後最嚴峻且複雜的局面，且確實存在核武等安保威脅，為了守護國民生命與和平生活，政府有必要針對防衛政策向國民妥善說明並持續討論。

木原也說，政府立場將繼續堅持「非核三原則」，不擁有、不生產、不引進核武。透過強化日本防衛能力，以及提升美國提供包括核武在內的「延伸嚇阻」，來全力守護和平安全。

記者問及是否會在修訂「安保相關三文件」時檢討「非核三原則」，木原稔說：「此議題仍將繼續討論，現階段不便預設立場評論。」