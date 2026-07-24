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習近平9月赴美 可能順道訪加國

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸國家主席習近平預計今年9月訪問美國。香港媒體分析，習近平屆時可能一併訪問加拿大，可避免單獨訪美顯得「過於尊美」，這將是習近平執政以來首次訪問加拿大。

美國國務卿魯比歐與中國大陸外交部長王毅星期三（7月22日）在馬尼拉會面。大陸外交部發布的新聞稿稱，雙方同意「籌備好下階段高層交往」。

此前，加拿大總理卡尼今年1月訪問北京時，也曾邀請習近平訪問加拿大。王毅星期二（21日）與加拿大外長阿南德會面時說，中國願同加拿大「籌備好下階段高層交往，增進政治互信」。

據香港《明報》報導，王毅分別向魯比歐和阿南德提到「籌備好下階段高層交往」，令人聯想到北京也可能正在籌備習近平訪問加拿大。

明報分析，美國與加拿大相鄰，習近平訪美期間順道訪問加拿大並不意外，也可避免單獨訪美顯得「過於尊美」。

如果消息屬實，這將是大陸國家主席習近平執政以來首次訪問加拿大，也是大陸國家元首時隔16年再次訪問加拿大。

習近平 王毅 加拿大

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