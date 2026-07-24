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中採購波音提新條件 白宮拒絕 交易添變數

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
中方向美方採購的二百架波音飛機出現變數。今年六月，波音才在上海自貿區啟用航空改裝維修先進機庫，圖為出席嘉賓攜帶飛機模型參加開幕式。中新社
中方向美方採購的二百架波音飛機出現變數。今年六月，波音才在上海自貿區啟用航空改裝維修先進機庫，圖為出席嘉賓攜帶飛機模型參加開幕式。中新社

美中波音飛機交易遭遇亂流，政治新聞網站POLITICO引述三名知情人士透露，中國對採購二百架波音飛機提出新條件，要求保證零件供應與售後維修，以免未來可能受美國出口限制波及。白宮認為，飛機售後維修並不在兩國領袖共識之內。一名了解美方想法的人士稱，「波音交易正在瓦解，談得非常艱難」。

波音採購案估計約一百七十億至一百九十億美元，是五月川習會少數具體成果之一，但未簽署正式協議，使交易條款留下爭議空間。交易若延宕或受阻，可能破壞美中去年十月達成脆弱的貿易休兵。白宮預計本周與到訪的中國外交部副部長馬朝旭討論此事。

一名了解美方想法的人士表示，白宮將交易延宕歸咎北京，並稱兩國領袖最初的共識並未涵蓋飛機售後維修。這名人士指出，癥結與其說是飛機價格，不如說是引擎、備用零件、維修及服務等長期配套方案，他說，「中國希望確保自己不會依賴一套日後可能遭美國限制的支援關係」。

除了波音交易，中國採購黃豆的進度也引發白宮疑慮。川習會後，白宮說，中國承諾至二○二八年每年購買一百七十億美元美國農產品，包括每年二千五百萬噸黃豆，二○二六年則按比例計算。

不過，美國農業部資料顯示，中國目前僅預訂約一百卅萬噸今年秋收黃豆，雖近幾周採購加快，並持續大量接收上一季黃豆，但相關承諾從未書面化，這些交易能否計入仍不明。川普政府官員計畫向中方提出履約進度問題。

一名與川普政府關係密切的前官員表示，中國直到最近幾周才明顯加快採購黃豆，美方如今正盤點北京峰會後的實際履約情況，「而且愈來愈不滿」。

經常與中國官員會面的「國際危機組織」中國問題專家韋恩表示，北京認為，延後批准波音與黃豆採購具有戰略價值，能迫使川普持續重視美中關係穩定，以確保交易落實。

韋恩說：「中國認為川普比習近平更希望也更需要維持雙方良好關係，尤其考量到美國期中選舉前需避免再度出現經濟決裂。因此，習近平並不覺得有迫切需要完成這些採購。」

波音 白宮 川習會

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