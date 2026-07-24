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不想過度尊美 港媒：習近平可能也訪加拿大

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

大陸國家主席習近平預期九月廿四日訪問美國。港媒分析，習近平屆時可能同時訪問加拿大，原因之一是避免單獨訪美顯得「過於尊美」。如果傳言屬實，將是習近平執政十三年以來首度訪加，也是大陸國家元首時隔十六年再度到訪加拿大。

香港明報昨天報導，大陸外長王毅廿二日在馬尼拉會見美國國務卿魯比歐，新華社稱，雙方同意「籌備好下階段高層交往」。此前，加拿大總理卡尼一月訪問大陸時，也曾邀請習近平訪加；王毅廿一日與加拿大外長安南德會晤時，也表示中方願與加方「籌備好下階段高層交往，增進政治互信」。

報導分析，王毅對魯比歐和安南德都使用「籌備好下階段高層交往」的表述，令人聯想到北京方面也將「籌備好習近平主席訪加」。由於美國與加拿大是鄰國，習近平訪美同時訪問加拿大，也是應有之義，並且可以避免因為單獨訪美而「過於尊美」。

中加關係近期快速升溫。兩國關係二○一八年因加拿大應美方要求扣押華為高層孟晚舟，以及加拿大配合美國打壓中國經貿，中加關係冰凍多年。直到去年春天卡尼出任加拿大總理，改善與中國關係，並於十月在南韓舉行的亞太經合會期間與習近平會面，雙邊關係才逐步好轉。

今年一月，卡尼訪問北京簽署多項合作協議，包括加油菜籽、牛肉等農產品重返中國市場，中國電動汽車進入加方市場，雙方關係全面恢復。五月，王毅訪問加拿大，成為十年來首位到訪渥太華的大陸外長。

王毅本周與安南德會晤時稱，今年上半年雙邊貿易額年增百分之十六，特別是加方對華出口增長百分之廿三點三。

王毅 習近平 加拿大

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