各說各話…日外相稱東協外長會議期間見了王毅 陸否認

自去年十一月日本首相高市早苗發表「台灣有事」說以來，中日政府間對話幾乎中斷，不過日本外務大臣茂木敏充昨稱，在馬尼拉舉行的東協相關外長會議期間，曾與大陸外長王毅交談。北京方面則予否認，稱王毅在馬尼拉期間「沒有與日方會見的安排」。王毅昨天還缺席東協與中日韓（東協加三）外長會議，由外交部副部長華春瑩代打出席。

共同社昨天報導，茂木向記者透露，廿二日在出席日本與東協的會議之前，他與在同一會場剛剛同東協結束會議的王毅打了照面。茂木表示，他與王毅接觸時「談到雙邊關係」，雖以涉及外交往來為由未透露詳情，但強調「今後繼續對話極為重要。」

報導指，這是中日關係自去年十一月惡化後，兩國外長首次交談。由於大陸十一月將主辦亞太經濟合作（APEC）領導人非正式會議，此次接觸能否促成高市與大陸國家主席習近平在會議期間舉行會談成為焦點。

不過，中日雙方對於此次接觸各說各話。昨天大陸外交部例行記者會上，發言人林劍面對日媒詢問，「中日兩國外長在馬尼拉是否有過接觸交流；如果有，中方向日方說了什麼」時，回應稱「據我了解，此次在馬尼拉期間，王毅外長沒有與日方會見的安排」。

根據大陸外交部網站，王毅在東協外長相關會議期間，至少舉行了十四場雙邊會談。包括廿一日與東協秘書長、加拿大、澳洲、馬來西亞外長；廿二日與美國、菲律賓、印度、孟加拉、汶萊、越南、巴西、巴紐外長會面；廿三日上午與埃及外長、英國外交大臣會面。

連中方近日海上衝突加劇的菲律賓外長都安排會談了，但王毅就是不與茂木敏充見面。王毅昨天也缺席了東協與中日韓外長會議，改由外交部副部長華春瑩代打，茂木與韓國外交部長趙顯則都親自出席。據中方發布的日程，王毅昨天起轉赴中亞國家吉爾吉斯訪問三天，期間將出席上海合作組織外長會議。

林劍昨天回應稱，由於日程的原因，王毅難以全程參加東亞合作系列外長會，中方的高官將作為代表出席東協與中日韓外長會、東亞峰會外長會，及東協區域論壇外長會。