東協外長會各方展現政治意願 年底敲定南海行為準則

東南亞國家協會第59屆外長會議及相關會議即將落幕，菲律賓外交部長拉薩洛表示，東協與中國正朝今年底完成「南海行為準則」談判努力，從各方立場可看出已展現「政治意願」。

菲律賓是今年東協輪值主席國，19日起在馬尼拉主辦第59屆東協外長會議及一系列相關會議，明天將以東南亞友好合作條約（TAC）簽署50週年紀念活動落幕。

拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）今天在記者會上表示，南海是本屆會議的重要議題，特別是南海行為準則（COC）談判進展。

她說，自今年1月起，東協與中國談判代表已改為每月舉行一次會議，以加速進程。目前在關鍵爭論點已逐漸形成共識，如地理適用範圍、是否具法律拘束力、職權範圍及南海行為準則與南海共同行為宣言（DOC）之間的關聯等，「從我們的角度來看，這就是進展」。

拉薩洛表示，各方希望今年底前完成南海行為準則談判，「我可以看到所有相關國家都展現了政治意願」。

她並強調，南海行為準則談判不會只呈現中國的立場，它的內容將與聯合國海洋法公約（UNCLOS）一致，也不會減損第三方權利，重點在於規範海洋治理及各方海上行為。

第59屆東協外長會議今天發布聯合公報，重申聯合國海洋法公約是所有海洋及海事活動的法律框架，並重申維護航行及飛越自由、航行安全，以及依據國際法和平解決爭端的重要性。

聯合公報並指出，「部分外長」對南海填海造島、海上活動及近期「嚴重事件」表達關切，認為危及海上人員安全及破壞海洋環境的行動，已侵蝕互信、升高緊張局勢，可能損害區域和平、安全與穩定。

東協外長也支持推動在菲律賓設立「東協海事中心」（ASEAN Maritime Centre），並歡迎「東協海岸防衛論壇」（ASEAN Coast Guard Forum）完成概念文件及職權範圍，未來將深化會員國在資訊共享、搜救、人道援助、海洋污染應變及打擊跨國犯罪等領域的合作。

除南海議題外，本屆會議在多項合作取得進展，包括完成數位經濟架構協議（DEFA）文本協商，預計今年11月簽署；此外也推動跨境QR Code支付、AI治理合作及AI安全網絡建設，並持續推進東協-中國自由貿易區3.0版升級及「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）合作等。