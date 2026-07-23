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昨與王毅會面為習近平9月訪美鋪路 魯比歐：不會拋棄亞洲盟友

中央社／ 馬尼拉23日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐。路透社
美國國務卿魯比歐。路透社

美國國務卿魯比歐今天在區域安全會議上向亞洲盟國保證，美國尋求與北京建立積極關係，並不意味著拋棄亞洲盟友。

路透社報導，魯比歐（Marco Rubio）昨晚與中國外長王毅會面，雙方討論為習近平9月訪美鋪路。

魯比歐今天表示，華府與北京合作不會以犧牲美國的亞洲親密盟友為代價。

魯比歐告訴媒體：「我們已在這個區域。我們扮演著重要角色，不會拋棄盟友。我們已非常明確地表達這一點。」

魯比歐指出：「這是全球兩個最大經濟體、兩支龐大的軍隊、兩個核武國家。我們必須與中國保持關係。我們希望這種關係儘可能積極，但這絕不會以犧牲我們區域內盟友與夥伴，或是我們在此地的存在為代價。」

魯比歐稍早出席在馬尼拉舉行的東亞高峰會和以安全議題為主的東協區域論壇（ARF）。會中各國外長強調，面對全球安全威脅以及中東局勢再度升高，有必要加強合作。

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