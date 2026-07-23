芬蘭資料中心管理鬆散 網路間諜活動氾濫…俄中網路犯罪曝國安風險

俄羅斯與中國正利用芬蘭境內的資料中心從事網路間諜活動。芬蘭媒體報導，芬蘭安全情報局（Supo）警告，境內部分資料中心對客戶背景把關鬆散，甚至刻意隱匿使用者身分，不僅淪為外國情報單位掩護行蹤的工具，更曾導致美國受害者損失逾6200萬美元（約新台幣20億元）。

芬蘭原本憑藉低廉電價與寒冷氣候優勢吸引外商大舉投資資料中心，如今卻因法規漏洞，成為國際網路犯罪溫床。其中最受矚目的案例，是俄羅斯網路犯罪集團Media Land利用設在芬蘭的網路設備犯案。因集團涉及針對歐盟成員國關鍵網路設施，發動大規模勒索與網路釣魚的侵權行為，已於7月遭歐盟列入制裁名單。

根據芬蘭工業聯合會（EK）等機構統計，芬蘭自2020年起迎來「資料中心熱潮」，目前境內已有超過120座資料中心，其中具備商業託管或人工智慧（AI）運算能力的主力設施約有40至50座；單在2024至2025兩年間，就落成11座。

目前，全國仍有多達28項投資計畫正在進行，未來數年內已確認的投資總額高達120億歐元（約新台幣4164億元）。微軟與Google等跨國科技巨頭也紛紛在當地啟動擴建專案。

據「赫爾辛基日報」報導指出，俗稱「防彈主機」（bulletproof hosting）的服務供應商，不僅刻意刪除使用日誌、拒絕留存客戶資料，更開放以加密貨幣付款，阻斷執法單位追查資金與使用者蹤跡的管道。

而芬蘭安全情報局則回應，資料中心越蓋越多，惡意活動跟著資料中心數量同步升高。

除了Media Land，荷蘭政府今年5月也查扣防彈主機業者THE.Hosting的800台伺服器。這家同樣利用芬蘭硬體資源的公司，被控涉嫌攻擊歐洲關鍵網路系統，並與頻繁攻擊芬蘭目標的親俄駭客組織NoName057（16）關係密切。

芬蘭安全情報局也發現，中俄兩國在利用資料中心的手法上大相逕庭：俄羅斯目前在網路間諜與破壞活動上較為活躍；而中國實體則更積極佈局資料中心的建案投資。

儘管芬蘭正研擬新的投資許可辦法以加強管制，但新法仍無法有效防堵規模較小的防彈主機業者。中俄兩國只要假冒成歐盟企業，就能避開審查並掩蓋蹤跡，讓這些隱匿於芬蘭的伺服器，繼續成為威脅國安的隱患。