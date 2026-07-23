掀核武擴散疑慮 魯比歐：沙烏地尋求「和平民用核能計畫」

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天表示，美國近來與沙烏地阿拉伯簽署具有里程碑意義的核能合作協議，只會促成一項和平的民用核能計畫。

法新社報導，魯比歐正在參加菲律賓馬尼拉舉行的東南亞國家協會（ASEAN）外長會議，他在場邊告訴記者：「可以這麼說，我們與全球任一國家達成的任何民用核能協議，都將設立相關保障措施，以確保不會用於發展核武。」

魯比歐說，「沙烏地阿拉伯尋求發展一項和平的民用核能計畫」，並表示沙國與阿拉伯聯合大公國（UAE，阿聯）也有簽署類似協議。

路透社稍早披露，美國總統川普（Donald Trump）批准美方與沙烏地阿拉伯達成的一項核能協議，為沙國濃縮鈾及處理用過的核燃料敞開大門，使部分擔心核武擴散的美國國會議員和區域國家感到憂慮。

川普政府昨天表示這項協議已提交國會。國會議員有90個會期日可以阻止協議生效，前提是必須取得2/3多數，才能推翻總統可能行使的否決權。

沙烏地阿拉伯是全球最大石油出口國，看似沒有發展核電的迫切需求，但在王儲穆罕默德．沙爾曼制定的經濟計畫下，沙國希望減少碳排放，並將更多原油留作出口。

據報導，民用核能協議將使美國業者在爭取沙國核電廠建設合約時處於有利位置，同時也能讓美方更了解沙國的核能計畫，從而緩解美國對核武擴散的疑慮。