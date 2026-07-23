駁中方指控違反安排 菲律賓重申仁愛暗沙主權權利

菲律賓外交部今天駁斥中國指稱菲方違反仁愛暗沙「臨時安排」的說法，重申仁愛暗沙位於菲律賓專屬經濟區及大陸礁層內，菲律賓享有主權權利，執行輪調與補給等任務無須外國政府批准。

菲律賓外交部表示，依據聯合國海洋法公約（UNCLOS）及2016年南海仲裁案裁決，仁愛暗沙屬於低潮高地（low-tide elevation），本身並不產生海洋權利，任何國家均不得主張主權。

但菲律賓外交部補充，由於仁愛暗沙位於菲律賓專屬經濟區及大陸礁層內，只有菲律賓擁有設置設施的主權權利（sovereign rights），且菲律賓船隻航行至仁愛暗沙也無須徵求他國許可。

菲律賓外交部說明，「臨時安排」只是為避免菲方執行例行輪調與運補任務期間發生誤判，而建立的一套原則與作法，不代表菲律賓在執行任務前須徵求中方同意，也不意味中方可登檢菲律賓船隻，更非菲律賓在主權、主權權利及管轄權上的任何讓步。

這項聲明是在菲中近日就仁愛暗沙衝突各執一詞之際發出。

根據菲律賓軍方說法，20日上午，中國海警在仁愛暗沙對菲方駐守馬德雷山號軍艦（BRP Sierra Madre）士兵採取「暴力且具侵略性」行動，造成2名菲律賓士兵受傷，其中1人頭部流血、縫合4針。

中國駐菲律賓大使井泉事後向媒體表示，引發衝突的原因是菲方違反「臨時安排」，在馬德雷山號進行施工，中國海警因此靠近拍照蒐證。

馬德雷山號是二戰時期登陸艦，菲律賓政府於1999年將它拖至仁愛暗沙擱淺，並派遣士兵長期駐守，作為主權象徵。中國持續要求菲律賓拖離該艦，並多次阻撓菲方執行補給任務。

2024年6月17日，菲律賓海軍為馬德雷山號駐守人員運補時遭中國海警阻攔。菲方指控，中方人員揮舞利器造成多名菲國海軍人員受傷，其中1人被斷指。

為免衝突失控，菲中兩國於同年7月就仁愛暗沙輪調與補給任務達成「臨時安排」，但未透露具體內容。菲律賓外交部當時強調，這項安排不影響雙方各自在南海議題上的主權主張與立場。