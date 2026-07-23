執勤時突被丟炸彈…泰國南部哨站遭武裝分子襲擊 5位軍人喪命

泰國軍方宣布，國內南部一處安全檢查哨站被一群武裝分子攻擊，造成5名軍人喪命，這是當地近年來最慘重的類似事件之一。

法新社報導，泰國地方官員表示，這起昨天傍晚的襲擊事件發生在陶公府（Narathiwat），還導致6位平民受傷。

陶公府為泰國南部3個穆斯林占多數的府之一，數十年來一直受到分離主義叛亂的困擾。

泰國軍方昨晚發布的聲明指出，這些軍人在安全檢查哨站執勤保護當地居民時，遭一群襲擊者開槍並投擲炸彈而不幸身亡。

陶公府的公關單位提到，目前尚無組織出面承認犯案，也尚未逮捕任何嫌疑人。